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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة مرور الجيزة.. كثافات مرتفعة على محوري 26 يوليو وصفط اللبن

محور 26 يوليو - أرشيفية
محور 26 يوليو - أرشيفية

ينشر موقع صدى البلد حالة مرور السيارات على الطرق والميادين والشوارع الرئيسية في محافظة الجيزة صباح اليوم الخميس.

ويشهد شارع الهرم كثافات مرورية مرتفعة في القادم من سينما رادوبيس وحتى ميدان الجيزة وكوبري الجيزة المعدني، واستقرار حركة مرور السيارات بالاتجاه الأخر.

كما يشهد شارع فيصل بطء في حركة المرور من مناطق مستشفى الجزيرة وحتى كوبري فيصل، مع استقرار في حالة المرور على الاتجاه الآخر.

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بدأت اليوم.. الداخلية تفعل عقوبات الحبس والغرامة لمخالفة تركيب الملصق الإلكتروني

ويشهد ميدان الجيزة بطء في حركة مرور السيارات في القادم من شارع الهرم وكوبري عباس ومناطق جامعة القاهرة.

كما تستقر الحالة المرورية على كورنيش النيل، حيث تستقر حركة مرور السيارات في شارع البحر الأعظم، وأيضا بشارع النيل السياحي، ومناطق العجوزة، مع بطء الحركة بمنطقة الكيت كات و امبابة.

ويشهد محور 26 يوليو بطء في حركة مرور السيارات من الطريق الدائري وحتى ميدان لبنان، مع ارتفاع أحجام السيارات على كوبري 15 مايو باتجاه القاهرة.

وترتفع احجام السيارات على محور صفط اللبن في القادم من الطريق الدائري باتجاه جامعة القاهرة.

تفعيل عقوبات مخالفة تركيب الملصق الإلكتروني

بدأت الجهات المعنية بوزارة الداخلية تطبيق الإجراءات القانونية تجاه قائدي المركبات الذين تخلفوا عن تركيب الملصق الإلكتروني.

ومن المقرر تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني أو تثبيته أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

ونص قانون المرور الجديد على  وضع وتثبيت الملصق الإلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنويا وبحد أقصى 300، وفقاً التغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي. وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.

ويعاقب قانون المرور الجديد بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين  حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى.

وطبقا لقانون المرور الجديد تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

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