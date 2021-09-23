الداخلية تسقط المتهم بطمس لوحات سيارة للهروب من المخالفات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً مشاركات مدعومة بصورة فوتوغرافية للإبلاغ عن طمس لوحات إحدى السيارات تجنباً للمخالفات المرورية.

وفحصت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع الفيديو وقامت بتحرير كافة ملابسات الواقعة.

وعقب الفحص تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من تحديد مالك السيارة وتبين اضطلاعه بتأجيرها لأحد الأشخاص (صاحب صالة ألعاب رياضية) والذى قام بتأجيرها لشخص آخر ( سائق).

التحريات: المتهم بطمس لوحات سيارة مطلوب في 3 قضايا

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط الأخير والسيارة المشار إليها، وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 3 قضايا متنوعة ومحكوم عليه غيابياً فيها بالحبس لمدة تتراوح بين ( شهر وثلاث سنوات) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية ملاحقتها للجريمة بشتى صورها.