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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة سوهاج تُنظم ندوة بعنوان "معًا لمواجهة كورونا"

محافظة سوهاج تُنظم
محافظة سوهاج تُنظم ندوة بعنوان "معًا لمواجهة كورونا"

نظمت محافظة سوهاج ممثلة في وحدة تكافؤ الفرص، ندوة بعنوان "معا لمواجهة كورونا"، بالتعاون مع مديرية الصحة بسوهاج، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمحافظة، بحضور اللواء ضياء أبو العزم السكرتير المساعد للمحافظة، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

والدكتور الحسيني الجارحي استشاري أمراض النساء والتوليد، والدكتور وائل شنودة استشاري أمراض الباطنة والعناية المركزة بمستشفى سوهاج العام، وإيمان بدري مدير وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، وأعضاء الوحدة، وعدد من العاملين والعاملات بالديوان العام ومديريات الخدمات بالمحافظة.

وأكد السكرتير المساعد على ضرورة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا من خلال التسجيل على موقع الوزارة، أو من خلال القوافل المتنقلة التي تجوب مختلف مدن وقرى المحافظة، بالإضافة إلى مراكز تلقي اللقاح التي يتم الإعلان عنها، وفقا  لخطة الدولة لمواجهة جائحة كورونا، والحد من انتشارها، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشارت الدكتورة كريمة حامد، إلى الجهد المبذول بالقطاع الصحي خلال الفترة الماضية، لمواجهة الجائحة، مرورا بنشر الوعي بأهمية تلقي اللقاح بمختلف أنواعه، مؤكدة أن جميع اللقاحات المتوفرة آمنة ومصرح بها من منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة.

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ولفتت إلى أن اللقاحات ستقلل من المضاعفات المصاحبة في حالة الإصابة بالفيروس، كما أوضحت أن جميع الفرق والمستشفيات المخصصة بالعزل بها كوادر مدربة، وعلى أتم الاستعداد للتعامل مع الحالات المصابة بالفيروس.

وأشارت إلى أنه تم زيادة عدد الأسرة داخل مستشفيات العزل، وزيادة عدد القوافل الطبية ومراكز تلقي اللقاح على مستوى المحافظة؛ لاستيعاب جميع الحالات، والاستعداد لأي موجات جديدة.

وألقى الدكتور الحسيني الجارحي، والدكتور وائل شنودة، محاضرات حول فيروس كورونا، وأعراضه، وطرق الوقاية منه، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حتى بعد تلقي اللقاح، كما قاموا بالرد على كافة تساؤلات واستفسارات الحضور حول مخاوفهم من تلقي اللقاح، والشائعات الخاطئة المنتشرة عنه.

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