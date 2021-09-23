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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في اليوم العالمي بدون سيارات.. تقدر تستغني عن عربيتك |فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة "صدي البلد" عن آراء المواطنين في اليوم العالمي بدون سيارات..


قال "علي حجازي" إن هذا اليوم مفيد جدا للمصريين لأن معظمهم يعانون من السمنة و هذا اليوم يشجع الفرد على إنقاص الوزن و إنقاص الازدحام المروري.

و أكد "محمد جمال" أنه من الصعب تنفيذ هذا اليوم في مصر لأن الموظفين يستعملون الكثير من المواصلات للوصول لاشغالهم.

ولفت "عماد صلاح" لو طبق هذا اليوم في مصر لازم يكون إجازة لأنه من الصعب تنفيذه في يوم عمل.

وأضاف "عمر محمد" انها فكرة جميلة و راقية و يسعدنا أنها تنفذ في مصر .

وأشار "كمال محسن" إن هذه فكرة جميلة و الشعب المصري يحتاج التغيير بالفعل وتنفيذ أفكار جديدة.

واختتم "أحمد عمر" أن الرئيس السيسي قام بتشجيعنا لركوب العجل فمن الممكن ركوب العجل في هذا اليوم بدلا من الازدحام المروري.

 

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