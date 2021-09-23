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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول .. الزمالك يتقدم على الأهلي 17-13 في دوري محترفي اليد

صدى البلد

تقدم الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة الإسباني أوليفير روي على غريمه التقليدي النادي الأهلي بقيادة مديره الفني طارق محروس بنتيجة 17-13 في المباراة التي تجمع بين الفريقين على صالة هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين.

وكان اتحاد كرة اليد قرر أن تقام المباراة علي صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في ظل اتخاذ قرار بإقامة مباريات القمة بين الأهلي والزمالك علي ملعب محايد.

ويدخل الفريقان اللقاء بستة نقاط بعد فوز الزمالك أول و ثاني لقاءاته بالدوري على هليوبوليس والشمس على التوالى بينما حقق الأهلي الفوز على فريقي 6 اكتوبر والبنك الأهلي.

ويسعى الزمالك في تحقيق الفوز على الأهلي لمواصلة تفوقه على المارد الأحمر خاصة وأن أبناء القلعة البيضاء يدخلون المباراة بمعنويات مرتفعة بعد خطف لقب السوبر من الأهلي والتأهل إلى كأس العالم للأندية.


بينما يسعي الأهلي الي الثأر من الزمالك بعد هزيمته الأخيرة في السوبر الأفريقي بنتيجة 28-27 في الثانية الأخيرة ليصعد الزمالك لمواجهة برشلونة الأسباني في كأس العالم للأندية.

قائمة يد الأهلي لمباراة الزمالك
محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، عبد الرحمن طه، إسلام حسن، إبراهيم المصري، عبدالرحمن فيصل، أسامه الجزيري، أحمد عادل، مهاب سعيد، أحمد راضي، عمر حجاج، أحمد هشام، محمود نعمان، ياسر سيف، مصطفي خليل، عمر سامي، عبد العزيز إيهاب. من المقرر أن يختار كل فريق ١٦ لاعبا في القائمة النهائية للمباراة من بين تلك الأسماء.

قائمة يد الزمالك لمباراة الأهلي
كريم هنداوي، محمود خليل فلفل، هشام السبكي، أحمد الأحمر، يحي الدرع، سيف الدرع، حسن وليد قداح، خالد وليد، محمد بسيوني، عمر الوكيل بكار، أحمد مؤمن، علي هشام، حازم ممدوح، أكرم يسري، محمد علاء السيد، أحمد حافظ، وسام سامي، محمد رمضان هتلر.

الزمالك أوليفير روي الأهلى طارق محروس دوري المحترفين صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية

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