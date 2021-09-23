أردوغان يناور روسيا بعدم اعترافه بضم القرم.. والكرملين يعرب عن استيائه.. تفاصيل

كرر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عدم اعترافه بضم روسيا لشبه جزيرة القرم خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76، فيما أعربت الرئاسة الروسية (الكرملين)، عن أسفها حيال التصريحات التي أدلى بها أردوغان.

وقال أردوغان في خطابه: "نعتبر أنه من المهم الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، بما فيها أراضي القرم، التي لن نعترف بضمها" مشيرا إلى "الحاجة لبذل المزيد من الجهود لحماية حقوق تتار القرم".

وأعلن المتحدث الرسمي الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يأسف للتصريحات الأخيرة، التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن "الضم القسري" لشبه جزيرة القرم قبيل القمة المرتقبة في سوتشي.

وقال بيسكوف، معلقا على هذه التصريحات: "الكلام موجه لنا.. بالطبع نأسف لأن مثل هذه التصريحات يتم الإدلاء بها الآن عند يتم التحضير لزيارة العمل للسيد الرئيس إلى روسيا".

وأضاف "نفضل التركيز على موضوعات تطوير علاقاتنا الثنائية والتعاون في حل التحديات الإقليمية التي تقف بين بلدينا. أما بالنسبة لهذا الموقف، فنحن ندركه جيدًا، ونختلف معه بشدة وسنواصل العمل مع الجانب التركي".

وكانت الخارجية التركية قد أعلنت أنها لن تعترف بنتائج انتخابات مجلس الدوما الروسي في جمهورية القرم وسيفاستوبول.

وردا على ذلك، أكد الكرملين، بأن موسكو ترفض تصريحات أنقرة حول "عدم شرعية" الانتخابات الروسية في القرم، وأنها تتحدث عن ذلك مع الجانب التركي بشكل مفتوح.

ويعتزم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، زيارة مدينة سوتشي الروسية يوم 29 سبتمبر الجاري.

وصرح الديوان الرئاسي التركي لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "رئيسنا يعتزم القيام بزيارة إلى روسيا [سوتشي] تستغرق يوماً واحداً، في 29 سبتمبر".