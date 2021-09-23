بعد تكريمه لأبطال البارالمبية| ذوو الهمم في قلب وعقل الرئيس السيسي

يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بذوي الهمم، ودائما ما يوجه بتوفير كل احتياجاتهم وإزالة العوائق التي تمنعهم من التقدم في حياتهم، ودمجهم مجتمعيا.

ومن هذا المنطلق كرم الرئيس السيسي اليوم الخميس، أبطال مصر بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، حيث استقبل الرئيس السيسي اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية في قصر الاتحادية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحياة محمد خطاب، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية.

منح الأوسمة لأبطال مصر

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس قام بمنح وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكلٍ من لاعب التايكوندو محمد الزيات والمدير الفني محمود عبدالجواد والمدرب هاني على، ولاعبي رفع الأثقال شريف عثمان ومحمود محمد ورحاب أحمد وفاطمة عمر، وكذلك رئيس الجهاز الفني لرفع الأثقال محمود نبيل والمدير الفني للسيدات شعبان يحيى والمدير الفني للرجال عماد الدين بهجت ومدرب السيدات شريف حسين ومدرب الرجال عبدالمنعم صلاح.

كما منح الرئيس السيسي وسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعبَي رفع الأثقال محمد صبحي وهاني محسن.

رفع اسم مصر عاليا

وأشاد الرئيس بما حققه الأبطال الرياضيون وأجهزتهم الفنية من إنجازات ساهمت في رفع اسم مصر عالياً وتعزيز مكانتها في المحافل الرياضية العالمية، مؤكداً أنهم كانوا على قدر عالٍ من المسؤولية الوطنية، ونالوا احترام وتقدير الشعب المصري بأكمله وقدموا القدوة والمثل الأعلى للشباب في بلوغ طموحاته.

قوة العزيمة والإرادة

وأكد الرئيس أن أبطال مصر البارالمبيين أثبتوا أن الإرادة القوية والعزيمة الصلبة قادرة على قهر الصعاب لتحقيق الإنجاز وبلوغ الأهداف المنشودة، موجهًا بتكثيف الدعم الموجه لكل الأبطال المصريين استعدادًا لدورة الألعاب البارالمبية القادمة في 2024، سعيًا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية التي تُساهم في حصول مصر على المكانة التي تستحقها إقليميًا ودوليًا.

من جانبهم، أعرب الأبطال الرياضيون عن خالص الشكر والامتنان للرئيس على تكريمهم، مؤكدين ما يمثله ذلك من دفعة قوية لهم من أجل تقديم المزيد في مجال الرياضة وخدمة الوطن، مشيدين بالاهتمام المتواصل من الرئيس بتذليل جميع العراقيل أمام مواصلة الأبطال الرياضيين المصريين في الألعاب البارالمبية لتحقيق الإنجازات في مسيرتهم الرياضية.

صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة

وإيمانا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدور الذي يقوم به أبناء مصر من ذو الهمم وضرورة دمجهم مع المجتمع، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضمان حقوق هذه الفئة في كافة المجالات، واستفاد من خدمات الحماية ما يقرب من ١٥ مليونًا من ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال تأسيس "صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة" برأسمال مليار جنيه، من أجل تحقيق واقع معيشي لائق يضمن لهم مستقبلا أفضل.

مجلس أعلى للمعاقين

كما شملت راعية الرئيس بذو الهمم إصدار "بطاقة الخدمات المتكاملة"، ومع وجود مجلس أعلى للمعاقين يدافع عن حقوق كل منهم، وتخصيص نسبة ٥٪ من مجموع الوظائف الحكومية، وتوظيف ٣ آلاف و٢٣٥ من ذوى الإعاقة، وحصول ٣ آلاف من النساء ذوات الإعاقة على قرض "مستورة"، ودعم نقدى لمليون ومائة ألف شخص بتكلفة ٥ مليارات جنيه سنوياً، وتخصيص نسبة ٥٪ لهم من وحدات الإسكان الاجتماعي، بخلاف إنشاء مراكز طبية وعلاجية متكاملة لرعاية الفئات الخاصة، وإنقاذ الحالات المتأخرة، وهو ما يتفق مع المادة ٨١ من الدستور.

جهود وزارة التضامن

وتجسدت أبرز جهود وزارة التضامن الاجتماعي في إطلاق برامج ومشروعات الحماية الاجتماعية والطبية، وشملت: إمكانية الجمع بين معاش الوالدين وما يتقاضونه من راتب شهري، مع تخصيص نسبة ٥٪ من مجموع الوظائف الحكومية لهم، وإصدار بطاقة تحقيق شخصية المعاق أو ما يسمى بـ«كود الإتاحة»، للاستفادة من التخفيضات التي تمنح لهم على خطوط المترو والسكك الحديدية وهيئة النقل العام ومسارح الدولة، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والمعرفية وتعديل السلوك عن طريق الحضانات والجمعيات التي تعمل في مجال الإعاقة، وإعفاء السيارات المجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، وتقديم الخدمات التأهيلية من حالات الشلل الدماغي بمركز الشلل الدماغي وتوفير الخدمات الطبية.

دورهم في البرلمان

كما تم تخصيص عدد من المقاعد البرلمانية في كل قائمة انتخابية لهم ليصل عدد المنتخبين منهم بمجلس النواب إلى ثمانية نواب.

جهود وزارة التعليم العالي

أما وزارة التربية والتعليم، فقد أنشئت ٣٠ فصلاً جديداً بمدارس ذوى الإعاقة في المراحل التعليمية المختلفة، إلى جانب إتاحة قاعات رياض أطفال وتجهيز غرف مصادر التعليم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليونيسف، مع الاهتمام بزيادة تدريب المعلمين، وكذلك صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوى الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية، بما يتسق مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

احتفالية قادرون بالاختلاف

وهذا ليس الموقف الأول للرئيس عبد الفتاح السيسي في تكريم ذو الهمم ورفع مكانتهم في المجتمع المصري، ففي 24 ديسمبر من عام 2019 شارك الرئيس السيسي في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، بمركز المنارة، كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرض القافلة الطبية للكشف على ذوي الاحتياجات الخاصة والاطلاع على نشاط القوافل في هذا الإطار، معرض المرأة المعيلة للأطفال ذوي الهمم.

وكرم الرئيس في هذه الاحتفالية عدد من النماذج المتميزة من أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، وشمل التكريم بعض الأبطال من متحدى الإعاقة وهم: عمر أيمن طه، بطل في تنس الطاولة، وإبراهيم أشرف الخولي بطل العالم في التنس، ومصطفى محمد بطل تنس الطاولة والكرة الخماسية وألعاب قوى، محمود عادل عبد حافظ بطل في رياضة السباحة.

كما شمل التكريم سامية محمود آمين، والتي تكفلت برعاية أولاد أختها بعد وفاتها وهم من متحدى الإعاقة بمتلازمة داون، ودينا طارق محمود، وفاطمة إبراهيم والدة الطفل هشام من زوي الاحتياجات الخاصة ومصاب بمرض التوحد.