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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الثلاثاء المقبل.. أوبك تعرض في تقريرها السنوي آفاق صناعة النفط عالميًا

صدى البلد

تطلق منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، يوم الثلاثاء المقبل، التقرير السنوي حول آفاق النفط العالمي، وذلك من خلال مؤتمر يُعقَد بتقنية الفيديوكونفرانس.

وقال محمد باركيندو، الأمين العام للمنظمة، في تصريحات، إن التقرير نُشِر لأول مرة في عام 2007، ويقدم مراجعة وتحليلاً متعمقين لصناعات النفط والطاقة العالمية، كما يقدم تقييمًا شاملاً للحساسيات المختلفة في التنمية المتوسطة والطويلة الأجل لصناعة النفط. 

وذكر باركيندو أن التقرير يستعرض تطورات العرض والطلب والاستثمارات النفطية والأثر المحتمل للسياسات البيئية وبرامج التنمية المستدامة، كما يوفر تحليلاً متخصصًا للعديد من التحديات والفرص التي تواجه صناعة النفط العالمية ويرسم آفاقًا طويلة المدى حتى عام 2045.

وأشار باركيندو إلى أن التقرير يتناول تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، ودور العمل العمل الجماعي والتعاون بين أطراف الصناعة للتغلب على الأزمات الدولية المختلفة.

اوبك منظمة الدول المصدرة للبترول النفط العالمي

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