هاني لبيب: دولة 30 يونيو ترجمت مفهوم المواطنة بشكل عملي

قال الكاتب هاني لبيب، إنه تم وضع “مصطلح المواطنة” في الدستور عام 2005، مؤكدا أنه تمت إضافته إلى الدستور بعد جهود كبيرة من المجتمع المدني والمثقفين والسياسيين ولكنه لم يتم ترجمة هذا المفهوم على أرض الواقع.

وأضاف هاني لبيب، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، أن المواطنة كان يتم إختزالها، ما بين “مسلم ومسيحي”، على الرغم من أن المواطنة هي بمثابة الحقوق لكل مواطن مصري.

لم تتحدث عن المواطنة بين مفرداتها

وتابع هاني لبيب، أن دولة 30 يونيو لم تتحدث عن المواطنة بين مفرداتها، مؤكدا أنه تم ترجمتها بشكل عملي، ولأول مرة تم ترجمتها في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار لبيب إلى أن تعودنا على رؤية الكنيسة بجوار الجامع، بدون أي حساسيات أو مشاكل.