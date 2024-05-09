ماجد عبدالفتاح: 4 دول من أمريكا الجنوبية اعترفت خلال الأسبوع الأخير بفلسطين

كشف السفير ماجد عبد الفتاح المندوب الدائم للجامعة العربية بالأمم المتحدة، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وقال السفير ماجد عبد الفتاح، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، إننا مستمرون على المستوى العربي في التحدي بشكل كبير من الجدية والعمل على زيادة عدد الدولة المعترفة بفلسطين، مشيرا إلى أن هناك 4 دول من أمريكا الجنوبية اعترفت خلال الأسبوع الأخير بفلسطين.

وأضاف أنهم مقدمون مشروعًا يقر ويؤكد في الجمعية العامة أن دولة فلسطين مستوفاة لكافة الشروط المؤهلة لعضويتها في الأمم المتحدة ويطلب من مجلس الأمن إعادة النظر في الطلب، مؤكدًا ضغطهم في اتجاه هذا المشروع بحيث يكون في 170 صوتًا يقولون لمجلس الأمن وأمريكا أن فلسطين تستحق أن تكون عضوًا في الأمم المتحدة.