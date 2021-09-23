إصابة بالغة في الوجه لنجم روما خلال مواجهة أودينيزي

تعرض جيانلوكا مانشيني نجم فريق روما لإصابة بالغة في الوجه حيث أصيب بجرح قطعي خلال كرة مشتركة بأحد هجمات فريق العاصمة في المباراة المقامة حالياً أمام أودينيزي ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" للموسم الحالي 2021 / 2022.

ويواجه فريق روما منافسه أودينزي علي ملعب الأوليمبيكو بقيادة الحكم انتونيو رابينو.

وهزم فريق روما للمرة الأولي هذا الموسم في الجولة الماضية بسقوطه أمام هيلاس فيرونا 2-3 وتراجع إلى المركز الرابع فى الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارة وحيدة.

ويحتل أودينزي المركز التاسع برصيد 7 نقاط جمعها فى 4 مباريات.