هل أنت مع رحيل مدرب الأهلى .. تامر أمين يعلق

خصص الإعلامي تامر أمين فقرة خاصة بعنوان " أوف سايد" واستضافة الإعلامية ولاء هندى لكى تقوم بدور المذيعة وهو كـ ضيف، وذلك للحديث عن ابرز اللقطات الرياضية.



قال الإعلامى تامر أمين، إنه ضد الهجوم على بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلى، وأنه ليس مع رحيل المدرب بعد خسارة السوبر المصري.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن مدرسة الأهلى لا تقوم بتوجيه الشكر لـ المدرب الذى يخسر بطولة، وحقق بطولات كثيرة.

وكشف أن بيتسو موسيماني، حقق الكثير من الإنجازات، وأن العقوبة التى تمت من إدارة النادي الأهلى تعتبر شدة وتكون عظة لما هو مقبل.



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كشف الإعلامي مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي السابق، عن قرار بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بتجميد نجم الفريق.

تجميد طاهر محمد طاهر

وقال مجدي عبدالغني عبر برنامجه البلدوزر على قناة الشمس إن بيتسو موسيماني قد اتخذ قرارا خلال الفترة المقبلة، بتجميد طاهر محمد طاهر.

وأكد عبد الغني أن الجنوب أفريقي يدرس عدم الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة، بسبب المستوى المتواضع الذي ظهر به الفترة الماضية.

وكان لاعبو الأهلي وموسيماني تعرضوا لهجوم كبير عقب خسارة السوبر المصري أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب في الإسكندرية.