موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي السابق ، عن قرار بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بتجميد نجم الفريق.

وقال مجدي عبدالغني عبر برنامجه البلدوزر على قناة الشمس إن بيتسو موسيماني قد اتخذ قرارا خلال الفترة المقبلة، بتجميد طاهر محمد طاهر.

وأكد عبد الغني أن الجنوب أفريقي يدرس عدم الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة، بسبب المستوى المتواضع الذي ظهر به الفترة الماضية.

وكان لاعبو الأهلي وموسيماني تعرضوا لهجوم كبير عقب خسارة السوبر المصري أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب في الإسكندرية.