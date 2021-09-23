موعد رحيل بيتسو موسيماني عن النادي الأهلي.. تفاصيل

كشف الإعلامي مجدي عبدالغني، لاعب النادي الأهلي السابق، موعد رحيل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن القلعة الحمراء ، في ظل مطالبات البعض برحيله، عقب خسارة الدوري المصري والسوبر في غضون أيام قليلة.

وقال «عبدالغني» خلال حديثه ببرنامج «ملعب البلدوزر»، إن الأهلي يستعد لإقالة موسيماني في حال الخروج من كأس مصر.

وأشار إلى أن لجنة التخطيط للكرة في القلعة الحمراء ترى أن المدير الفني ارتكب أخطاءً فنية كثيرة، كانت سببا في خسارة درع الدوري ثم السوبر المحلي، لذا لابد من إقالته حال الخروج من الكأس، والتعاقد مع مدرب جديد قبل فوات الأوان.

وأوضح عبدالغني إلى أن هناك ثورة بين لاعبي النادي الأهلي، بسبب خصم 300 ألف جنيه من كل لاعب، مؤكدًا أن أغلبية لاعبي الأحمر انتقدوا هذا القرار، ووصفوه بأنه مُبالغ فيه وقاس، وتحدث بعضهم عن أن مكافأة الفوز بالسوبر المحلي لكل لاعب لا تتعدى 40 ألف جنيه، فكيف تكون الغرامة 300 ألف بعد خسارة اللقب؟.

وأكد لاعب منتخب مصر السابق: اتفق لاعبو الأهلي على أنهم لم يظهروا بمستواهم في مباراة السوبر أمام طلائع الجيش، لكن هذا ليس مُبرر لهذه العقوبة القاسية.