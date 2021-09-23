غضب الخطيب..تفاصيل أحداث معسكر الأهلي بالإسكندرية بعد خسارة السوبر

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الاهلي والمفوض بالإشراف علي قطاع الكرة خلع عباءة الدفاع عن فريق الكرة وإلتماس الإعذار واشهر بقوة سيف العقوبات عقب خسارة لقب السوبر المحلي أمام طلائع الجيش بضربات الجزاء الترجيحية.

ورفض محمود الخطيب التراجع عن قرارته خاصة أن الأمور ظهرت بشكل واضح أن خسارة لقب يتحمله الفريق بأكمله فلقد كان التحكيم بقيادة الجزائري مصطفي غربال علي أفضل ما يكون ومنح كل فريق حقه بالكامل .

وقال الخطيب عقب المباراة إنه انطلاقا من ثوابت النادي، وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره، فقد تم خصم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلها من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفني، وبنسب من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم. وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر الذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي، كما قرر اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه، لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهيره.

وتعد الجملة الأخيرة هي الأخطر في كلمات محمود الخطيب للاعبين والجهاز الفني داخل فندق الإقامة في الإسكندرية حيث حملت إيقاف كامل لصرف المستحقات لحين تحسن النتائج بجانب تأجيله حسم موقف الجهاز الفني بالكامل لما بعد مواجهة انبي المقرر لها بعد غد السبت في دور الــ16 لكأس مصر خاصة بعد الانتقادات الحادة التي وجهت لبيتسو موسيماني المدير الفني في عدم قيادته للمباراة بالشكل الأمثل.

وحسب مصادر من داخل النادي، فإن الخطيب لن يتوقف عند تلك العقوبات ولكنها قد تمتد لأمور أخرى إذا استمر الأداء بهذا الشكل وقد يصل إلي خصم من نسب عقود الفريق في ظل دفاعه الكامل عنهم ووقوفه بجانبهم لدرجة انه ضاعف مكافأت الفوز بالسوبر الأفريقي ودوري أبطال أفريقيا وتغاضي عن توقيع عقوبات بعد خسارة لقب الدوري.

وقرر الخطيب خصم 300 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق وشهر من مدير الكرة وسامي قمصان المدرب المساعد ونصف شهر من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ،ونجا 13 لاعبا من عقوبة خصم الــ300 ألف جنيه التي قررها محمود الخطيب لعدم مشاركتهم في المباراة رغم تواجدهم بالمعسكر وهم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد ورامي ربيعة ومحمود كهربا وبدر بانون وكريم فؤاد وأليو ديانج ووليد سليمان وعمار حمدي وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني، رغم مشاركته في المباراة.

أكرم توفيق

ويدرس الخطيب عدم توقيع أي عقوبات علي أكرم توفيق بسبب إجادته الكاملة في المباراة التي خاضها وهو يرتدي قناعا علي وجهه بسبب إصابته السابقة في مران المنتخب الوطني، وقرر الخطيب تأجيل حسم ملف الجهاز الفني الي ما بعد مواجهة انبي المقرر لها بعد غد السبت سواء بإضافة عناصر أخري بعد رحيل كفين جونسون المدرب العام.

وطالب بعض أعضاء مجلس الإدارة بفسخ تعاقد موسيماني واستغلال فترة التوقف الحالية في التعاقد مع مدير فني أجنبي صاحب شخصية قوية يجيد التعامل مع المباريات ويطور اداء اللاعبين خاصة في ظل العقم الهجومي الواضح.

وحمل بعض أعضاء المجلس والجماهير بيتسو موسيماني المسئولية الكاملة عن تدهور الشكل الكامل للأداء لدرجة أن كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي للمنتخب الوطني قال لجهازه المعاون في الملعب:" هل هذا هو الفريق الذي يمثل أغلب القوام الاساسي للفراعنة؟".

وشدد بعض أعضاء المجلس والجمعية العمومية والجماهير أن بقاء موسيماني أي وقت قادم يعد إهداراً للوقت ولن يفيد نهائياً خاصة مع دعم الفريق بصفقات قوية للغاية ولكن لم يشركها بل وتراجع مستوي لاعبين آخرين وعلي رأسهم محمود عبدالمنعم كهربا .

فيما توصل أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق الي إتفاق نهائي لتمديد تعاقد علي معلول الظهير الأيسر لمدة عامين أخرين بجانب الموسم المتبقي في تعاقده ليستمر داخل الأهلي حتي 2024.