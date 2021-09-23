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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد بسام: الأهلي فاوضني.. والشناوي الأفضل في مصر

محمد بسام
محمد بسام

علق  محمد بسام حارس مرمى فريق نادي طلائع الجيش عن الفوز ببطولة كأس السوبر المصري، على حساب الأهلي، بركلات الترجيح.

وقال بسام في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "الأهلي كان يقع تحت ضغط مطالبة الفوز باللقب، وبالنسبة لنا كان إطالة وقت المباراة قدر الإمكان هو السيناريو الأمثل لزيادة الضغوط على الأحمر".

وواصل: "قبل كل مباراة ندرس الخصم تكيتكيًا مع سيد السويركي مدرب الحراس، وذاكرنا كل شىء يخص الأهلي".

واستكمل: "علاقتي مع محمد الشناوي بعد رحيله عن طلائع الجيش جيدة جدًا، كنا زملاء في غرفة واحدة، الشناوي من الشخصيات الجيدة والمحترمة".


واستطرد: "اللعب للأهلي والزمالك شرف كبير، وإذا كان هناك عرض منهما فلن أستطيع رفضه، ولكن هذا قرار الإدارة وأنا تحت أمر طلائع الجيش في أي حال من الأحوال، وإذا طلب مني التجديد فسأبقى، ولن أرحل إلا برضاهم".

وتابع: "المفاوضات ليست مستمرة مع الأهلي في الفترة الحالية، أمير توفيق تواصل معي أنا وليس مع الإدارة، وكان ردي عليه أنني أتمنى التواجد ولا يوجد أزمة، ولكن الحديث يكون مع نادي الطلائع".

وكشف: "شهر يناير المقبل يحق لي التوقيع لأي فريق، ولم أتفق مع النادي الأهلي أن أوقع في انتقالات يناير، وهذا العام يعتبر الخامس عشر لي في طلائع الجيش من عام 2007".

وأتم: "أفضل مهاجمين في مصر هم محمد شريف وصلاح أمين وعمر بسام شقيقي، ومحمد الشناوي أفضل حارس مرمى في مصر".

واختتم: "أما عن ركلات الترجيح، فالتوفيق من عند الله في البداية، وحضرت معسكرات مع محمد شريف في منتخب مصر وأتذكر كيف يسدد، وكان هناك دائمًا تحدي في التدريبات".

محمد بسام نادي طلائع الجيش كأس السوبر المصري محمد الشناوي الزمالك

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