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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: مصر من أكبر الدول تنفيذا لبرنامج التغذية المدرسية في المنطقة.. ستبقى دائما مخلدا في الذاكرة الوطنية.. مصطفى بكري يوجه رسالة مؤثرة للمشير طنطاوي

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار العاجلة والموضوعات الهامة التي تهم أكبر عدد من المواطنين، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي: 

 

الرئيس السيسي: مصر من أكبر الدول تنفيذا لبرنامج التغذية المدرسية في المنطقة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر باتت إحدى أكبر الدول تنفيذا لبرنامج التغذية المدرسية في المنطقة.

أضاف الرئيس السيسي في كلمته أمام قمة النظم الغذائية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة،: "نواجه تحديات بشكل يومي خاصة في ظل جائحة كورونا".

 

ستبقى دائما مخلدا في الذاكرة الوطنية..مصطفى بكري يوجه رسالة مؤثرة للمشير طنطاوي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن كل مصري يفخر بجيشه العظيم، ونقول للمشير طنطاوي بعد رحيله عن عالمنا “ستبقى دائما مخلدا في الذاكرة الوطنية، لأنك لم تقل في يوم من الأيام ما فعلته من أجل الوطن”.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن “المصريون أحبوا المشير طنطاوي من قلوبهم وعاشوا معك تضحياتك وتاريخك المجيد مهما قال الخونة فأنت قيمة نعتز بها”.

 

مصطفى بكري يتقدم ببلاغ لوزارة الداخلية على الهواء

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المدعو صلاح الإمام قام بعمل منشور يحرض فيه ضد الدولة ويسب المشير طنطاوي ولا بد من محاسبة من يحرض ضد الدولة ومؤسساتها. 

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن المدعو صلاح الإمام حرض على استهداف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

 

وزير التعليم يؤكد على ضرورة عمل مسحة أسبوعيا لمن لم يتلقوا اللقاح

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية و التعليم و التعليم الفنى، إنه لن يسمح بدخول أي من العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي إذا لم يحصلوا على اللقاح، مشيرا إلى أنه لابد من إعمال ضوابط الحضور والانصراف للعاملين.

وأضاف شوقى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج رأى عام المذاع على قناة تن ، أن كل هذه الاجراءات  الاحترازية تأتي في اطار متابعة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للخطة التنفيذية لتطعيم العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي  من دواوين المديريات والادارات التعليمية والمدارس الحكومية والخاصة بأنواعها و أيضا استعدادا لبدء عام دراسي آمن .

 

وداعًا إيمان وليال .. مرض نادر ينهي حياة طفلتين مصريتين

عرضت قناة " العربية " تقريرًا عن مرض نادر ينهي حياة طفلتين مصريتين إحداهن تلقت أغلى حقنة في العالم بقيمة 2 مليون دولار ثم رحلت.

قالت والدة الطفلة ليال :" ليال كانت مولودة طفلة طبيعية جدًا مكنش عندها أي حاجة لغاية سن 6 شهور بدأ نموها يقف ومبتكبرش زي الاطفال إلي في سنها ".
 

ضياء السيد: تربطني علاقة جيدة بـ شيكابالا والفيديو المسرب هدفه إثارة البلبلة
علق الكابتن ضياء السيد، مدرب منتخب مصر، علي واقعة الفيديو المسرب له خلال الساعات الماضية خلال ظهوره بإحدى القنوات الإعلامية.

وقال السيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،: "انتشار هذا الفيديو المسرب خلال هذه الفترة هي محاولة لإثارة البلبلة، مردفا: "لا يوجد به أى شىء سيئ".

 

أسامة ربيع يفجر مفاجأة عن أرباح قناة السويس لهذا العام
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن نفق الشهيد أحمد حمدي 2 وجميع الأنفاق التي أعدت الفترة الأخيرة تقوم بربط مدن القناة بالقاهرة بشكل أسهل وأيسر من السابق، لافتَا إلى أن النفق  يقع تحت عمق الماء بـ40 مترًا.

وتابع "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن  قناة السويس من يناير حتى أغسطس حققت أرباحًا قياسية، ففي شهر أغسطس الماضي، زادت عدد السفن المارة من القناة بنسبة 24% عن شهر أغسطس العام الماضي، والعائد بالدولار في هذا الشهر 562 مليون دولار بزيادة 20.3% عن  نفس الشهر من العام الماضي.

 

المهن الموسيقية: مطربو المهرجانات أفسدوا الذوق العام ويقدمون إسفافا وابتذالا

قال الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، في تعليقه على منع النقابة التعامل مع 5 من مغني المهرجانات الشعبية والراب، غير المصرح لهم بالغناء لأنهم ليسوا أعضاءً بالنقابة، إن البعض يقولون عن هذا الأمر "قطع عيش"، ولكن هذا الأمر ليس صحيحا.

وأضاف أحمد رمضان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن هؤلاء المغنيين يصدرون للجمهور كلمات سيئة وليس منطقي ولا مضبوط وخارج العادات والتقاليد التي نشأنا عليها، ويقدمون ابتذالا وإسفافا.
 

سلامة الغذاء: غياب نظم التتبع يؤثر علي تصدير المحاصيل الزراعية لأسواق العالم

قال الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، إن إهمال تطبيق نظم التتبع فى سلامة الغذاء الذى يطرح بالأسواق المحلية ، يؤثر علي تصدير المحاصيل الزراعية لأسواق العالم.
وأصاف منصور ، خلال حواره ببرنامج  "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن أسواق أوروبا ودول العالم أصبحت تطلب شهادة التتبع للمحاصيل الزراعية قبل تصديرها وهو ما يعرف بنظام التتبع للحاصلات الزراعية ويبدأ عقب الحصاد للتأكد من خلوه من الملوثات ومتبقيات المبيدات وغيرها من المواد الضاره بحسب الأشتراطات العالمية ليستطيع المحصول المنافسة فى أسواق العالم .
 

البورصة: تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلع العام المقبل سيكون له تأثير سلبي
قال الدكتور هاشم السيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الجميع فى مصر يسعى لتحقيق الاستثمار و وجذب أكبر عدد من المستثمرين.
وعلق على تصريح الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلع العام المقبل، وقال إنه يطالب الحكومة و وزارة المالية  مراجعة هذا الأمر حتى يكون هناك مصلحة عامة، ويتم إعداد دراسة مستفيضة قبل فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية.


 

منتخب مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفى بكري جائحة كورونا المشير طنطاوي

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