أسامة ربيع يفجر مفاجأة عن أرباح قناة السويس لهذا العام

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن نفق الشهيد أحمد حمدي 2 وجميع الأنفاق التي أعدت الفترة الأخيرة تقوم بربط مدن القناة بالقاهرة بشكل أسهل وأيسر من السابق، لافتَا إلى أن النفق يقع تحت عمق الماء بـ40 مترًا.

وتابع "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن قناة السويس من يناير حتى أغسطس حققت أرباحًا قياسية، ففي شهر أغسطس الماضي، زادت عدد السفن المارة من القناة بنسبة 24% عن شهر أغسطس العام الماضي، والعائد بالدولار في هذا الشهر 562 مليون دولار بزيادة 20.3% عن نفس الشهر من العام الماضي.

ولفت إلى أن عائدات قناة السويس من يناير حتى أغسطس زادت بنسبة11%، قائلا: "عاملين حوالي 4 مليارات دولار، ولسه السنة ما خلصتش".

