عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وداعًا إيمان وليال .. مرض نادر ينهي حياة طفلتين مصريتين

إيمان وليال
إيمان وليال

عرضت قناة " العربية " تقريرًا عن مرض نادر ينهي حياة طفلتين مصريتين إحداهن تلقت أغلى حقنة في العالم بقيمة 2 مليون دولار ثم رحلت.

قالت والدة الطفلة ليال :" ليال كانت مولودة طفلة طبيعية جدًا مكنش عندها أي حاجة لغاية سن 6 شهور بدأ نموها يقف ومبتكبرش زي الاطفال إلي في سنها ".

وذكرت " العربية " أن وفاة الطفلة ليال عزب حدثت بعد صراعها مع مرض نادر وهو " ضمور العضلات الشوكي " ووالدها كان قد ناشد لمساندته بعلاجها وتم التدخل من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وليال تلقت الحقنة الأغلى في العالم بقيمة 2.1 مليون دولار مايقارب 34 مليون جنيه أملًا بشفائها ولكن ليال فارقت الحياة .

وبهذه الكلمات أعلن والدها خبر رحيلها عبر حسابه على فيسبوك " لله ماأعطى ولله ماأخذ ليال في ذمة الله ".

ومن جانبه انتشر خبر وفاة الطفلة إيمان محمد والمصابة بذات المرض ولكن قبل تلقيها الحقنة.

الطفلة ليال الطفلة إيمان مرض نادر ضمور العضلات الشوكي أغلى حقنة في العالم

ترشيحاتنا

السيسي: مصر من أكبر الدول تنفيذا لبرنامج التغذية المدرسية في المنطقة

السيسي: يجب تطوير آليات تمويلية وتعاون دولي لتلبية احتياجات الشعوب.. فيديو

كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة قادش

سمير فرج: المشير طنطاوي قاد أشرس المعارك ضد الاحتلال الإسرائيلي في حرب أكتوبر

بعد تكريمه لأبطال البارالمبية| ذوو الهمم في قلب وعقل الرئيس السيسي

السيسي: تأسيس نظم مستدامة تحقق الأمن الغذائي على رأس أولوياتنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث سير .. ادعولهم

مصر تجدد الدعوة لإخلاء المنطقة من السلاح النووي.. وتحث إسرائيل على الالتزام بالاتفاقات الدولية

وزير الري: إثيوبيا ستتحمل مسؤولية ما تقوم به في أزمة سد النهضة

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

المصاريف على حسابهم.. دولة أوروبية تبحث عن شباب للزواج بتسهيلات مغرية

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

صدمة لعشاق القطبين .. عدم إذاعة قمة الأهلي والزمالك بدوري اليد

«موديرنا»: جائحة «كورونا» تنتهي خلال عام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

وزيرتا التضامن والصحة تبحثان التعاون لدعم منظومة الرعاية الصحية..الربط الشبكي لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل|صور

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فيديو

فيديوجراف..إصابات أكتر .. موعد ذورة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

بعد إصابة ريهام سعيد بفيروس كورونا .. فنانون ضربتهم الموجة الرابعة "فيديو"

ماجدة الرومي ليست الأولى.. مطربون سقطوا على المسرح أمام الجمهور "فيديو"

فيديوجراف..رابعة ابتدائي .. التعليم تعلن نظاما جديدا في العام الدراسي 2022

المزيد

ساحة رأي

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

د. سلامة عمر يكتب: القـــــائد والمــــدير

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ