وداعًا إيمان وليال .. مرض نادر ينهي حياة طفلتين مصريتين

عرضت قناة " العربية " تقريرًا عن مرض نادر ينهي حياة طفلتين مصريتين إحداهن تلقت أغلى حقنة في العالم بقيمة 2 مليون دولار ثم رحلت.

قالت والدة الطفلة ليال :" ليال كانت مولودة طفلة طبيعية جدًا مكنش عندها أي حاجة لغاية سن 6 شهور بدأ نموها يقف ومبتكبرش زي الاطفال إلي في سنها ".

وذكرت " العربية " أن وفاة الطفلة ليال عزب حدثت بعد صراعها مع مرض نادر وهو " ضمور العضلات الشوكي " ووالدها كان قد ناشد لمساندته بعلاجها وتم التدخل من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وليال تلقت الحقنة الأغلى في العالم بقيمة 2.1 مليون دولار مايقارب 34 مليون جنيه أملًا بشفائها ولكن ليال فارقت الحياة .

وبهذه الكلمات أعلن والدها خبر رحيلها عبر حسابه على فيسبوك " لله ماأعطى ولله ماأخذ ليال في ذمة الله ".

ومن جانبه انتشر خبر وفاة الطفلة إيمان محمد والمصابة بذات المرض ولكن قبل تلقيها الحقنة.