وائل جمعة: كارلوس كيروش توقع نتيجة وشكل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

كشف الكابتن وائل جمعة، تفاصيل استعدادات المنتخب لمباراة منتخب ليبيا، قائلا: "محمد صلاح سيكون مشارك في استعدادات المنتخب، متابعا: صلاح واحد من أهم اللاعيبة المتواجدين في العالم.



وأضاف "وائل جمعة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، أن محمد صلاح فخر للكرة المصرية، ومقارنته بـ كبار لاعبي كرة القدم أمر يسعدنا جميعا، متابعا: نتمنى أن يكون لدينا أكثر من صلاح السنوات القادمة.



وأكد على أن كلا من محمد صلاح والنني سيشاركون مع المنتخب خلال المبارة القادمة، متابعا: نتمنى أن يحالفنا الحظ ونقدم أداء أفضل خلال الفترة القادمة.



وأشار إلى أن المدرب الفني الجديد للمنتخب كان يتوقع نتيجة وشكل مباراة الأهلي وطلائع الجيش.



وفيما يخص إساءة مصطفى محمد لـ حسام البدري، أوضح أنه لا يوجد تقرير يدين مصطفى محمد، ولا يوجد لدينا أي دليل ولكن