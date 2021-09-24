نيللي كريم تبكي بسبب رسالة راقصة باليه

حلت الفنانة نيللي كريم ضيفة على برنامج “يوم ليك” مساء الخميس مع الإعلامية سمر يسري.

لم تتمالك الفنانة نيللى كريم نفسها من البكاء، بعد مشاهدتها رسالة أرمينا كامل راقصة باليه، خلال إشادتها في دورها في الباليرينا، موجهة لها رسالة، مردفة:”اتأثرت بكلامها وافتكرت الأيام الحلوة لما كنت بشتغل في دار الأوبرا المصرية، وافتكرت كل أساتذتي وقد إيه الواحد تعب، وقد إيه فن الباليه جميل وراقي وعلمني حاجات كتير أوي”.

وأشارت إلي أن “مسلسل “بـ 100 وش” هيتعمل فيلم سينما وجارى التحضير لذلك، مضيفة أن المسلسل هو الأحسن والأنجح ولكن “لأعلى سعر” كان ناجحا، وكذلك “ضد الكسر”.

وقامت الفنانة نيللي كريم بالغناء مع فرقة المدفعجية، لأغنية "دولا دولا"، وتفاعلت الإعلامية سمر يسري وجميع الحاضرين داخل الاستديو مع الأغنية.



تقدم الإعلامية سمر يسرى، برنامج "يوم ليك" علي قناة الحياة بعد أن استطاعت أن تثبت جدارتها وقدرتها على محاورة كبار النجوم في مصر والوطن العربى، وانتزاع أقوى التصريحات من ضيوفها دون التجريح في حياتهم الخاصة من خلال برنامج "يوم ليك" المذاع على قناة الحياة، والذى حل خلاله ضيوف كبار، مثل: راغب علامة وهند صبرى ومحمد الشرنوبى وغيرهم.