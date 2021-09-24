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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف إدارة برشلونة من إقالة كومان بعد التعادل مع قادش

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية إسبانية موقف نادي برشلونة من إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان بعد التعادل مع قادش في الدوري الإسباني.

وذكرت إذاعة "كوبي" الإسبانية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن برشلونة لن يتعجل إقالة كومان.

وأوضحت أن مجلس إدارة البلوجرانا يثق في كومان، حيث سيظل مدربًا للفريق، حيث ستحدد النتائج القادمة موقفه من الرحيل من عدمه.

وانتهت أحداث مباراة برشلونة  بتعادل السلبي أمام مضيفه فريق قادش، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس، على ملعب "رامون دي كارانزا"، فى ختام منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.


انتهى الشوط الأول من مواجهة برشلونة ومضيفه قادش، بالتعادل السلبي، وذلك التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وسيطر برشلونة على مجريات الشوط الأول بالكامل، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 73% لكن دون ترجمتها لأهداف، مقابل 27% لأصحاب الأرض.

واستمرت النتيجة على حالها فى الشوط الثانى، والذى شهد طرد لاعب وسط الفريق الكتالونى

 

ورفع برشلونة رصيده للنقطة التاسعة فى المركز السابع، فيما أرتفع رصيد قادش للنقطة السادسة فى المركز الرابع عشر، ويتصدر ريال مدريد برصيد 16 نقطة، بعد فوزه الكبير على ريال مايوركا 6 - 1 أمس الأربعاء. 

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موقف إدارة برشلونة من إقالة كومان بعد التعادل مع قادش

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