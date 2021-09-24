أخبار الرياضة .. ضياء السيد يفجر مفاجأة عن الفيديو المسرب له بشأن الزمالك.. الأهلي يدعم موسيماني

على مدار الساعات الماضية، نشر «صدى البلد» العديد من الأخبار المهمة رياضيا سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

-كارتيرون يؤجل الموافقة على رحيل مهاجم الزمالك

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأجيل الموافقة على رحيل مروان حمدي مهاجم الفريق بسبب أزمة منع النادي من القيد لفترتي قيد.

-ضياء السيد يفجر مفاجأة عن الفيديو المسرب له بشأن الزمالك

علق ضياء السيد المدرب العام للمنتخب المصري، على الفيديو المنتشر له على السوشيال ميديا بشأن حديثه عن نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا.

-تعليق ساخر من خالد الغندور بعد فوز يد الزمالك على الأهلي

أعرب الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن سعادته بفوز فريق اليد بنادي الزمالك رجال بقيادة مديره الفني الإسباني أوليفر روي في قمة دوري المحترفين بعد الفوز على الأهلي بقيادة مديره الفني طارق محروس بنتيجة 32-27 في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين.

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورة مجمعة للمدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني دعماً له بعد توجيه حملة ضده والهجوم القوي عليه بعد الهزيمة من طلائع الجيش في لقاء السوبر.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم استعداداً لمواجهة إنبي المقرر لها بعد غد السبت في دور الـ16 لكأس مصر.