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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة إنبي بكأس مصر

صدى البلد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم استعداداً لمواجهة إنبي المقرر له بعد غد السبت في دور الــ16 لكأس مصر.

 

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني علي الاجتماع بلاعبيه والحديث عن مواجهة الفريق البترولي وضرورة تحقيق الفوز لعبور المرحلة الصعبة.

 

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة خلع عباءة الدفاع عن فريق الكرة والتماس الأعذار واشهر بقوة سيف العقوبات عقب خسارة لقب السوبر المحلي أمام طلائع الجيش بضربات الجزاء الترجيحية.

 

ورفض محمود الخطيب التراجع عن قرارته خاصة أن الأمور ظهرت بشكل واضح أن خسارة لقب يتحمله الفريق بأكمله فلقد كان التحكيم بقيادة الجزائري مصطفي غربال علي أفضل ما يكون ومنح كل فريق حقه بالكامل.

 

وقال الخطيب عقب المباراة إنه انطلاقا من ثوابت النادي، وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره، فقد تم خصم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلها من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفني، وبنسب من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم. وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر الذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي، كما قرر اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه، لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهيره.

 

وتعد الجملة الأخيرة هي الأخطر في كلمات محمود الخطيب للاعبين والجهاز الفني داخل فندق الإقامة في الإسكندرية حيث حملت إيقاف كامل لصرف المستحقات لحين تحسن النتائج بجانب تأجيله حسم موقف الجهاز الفني بالكامل لما بعد مواجهة انبي المقرر لها بعد غد السبت في دور الــ16 لكأس مصر خاصة بعد الانتقادات الحادة التي وجهت لبيتسو موسيماني المدير الفني في عدم قيادته للمباراة بالشكل الأمثل.

انبي كأس مصر بيتسو موسيماني محمود الخطيب الاسكندرية

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