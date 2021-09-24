انهيار نجم هاري بوتر في مباراة جولف بالمملكة المتحدة

انهار نجم سلسلة أفلام هاري بوتر ووقع على الأرض مغشيا عليه أثناء حضوره لمباراة جولف بالمملكة المتحدة ما أثار قلق زملائه بحسب موقع ديديلاين الأمريكي.

انهيار نجم هاري بوتر

وقع توم فيلتون الذي اشتهر بتقديم شخصية دراكو مالفوي في سلسلة أفلام هاري بوتر مع دانيال رادكليف البطل، على الأرض بشكل مفاجيء في مباراة جولف بولاية ويسكونسن.

أظهرت الصور التي تم تسريبها للحدث أن توم فيلتون نجم هاري بوتر الذي يبلغ من العمر 34 عاما، سقط على الأرض والتف حوله زملائه، وتم نقله لتلقي العلاج الطبي اللازم.

بطل هاري بوتر

شارك نجم هاري بوتر خلال الفترة الماضية في العديد من الفعاليات الخيرية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال مرحلة انتشار وباء كورونا.

بدأ توم فيلتون في المشاركة بسلسلة أفلام هاري بوتر وهو طفلا صغيرا عام 2001، وعرف بشخصية دراكو مالفوي الشرير أو الخصم الذي كان يكن الأذى لبطل الفيلم.