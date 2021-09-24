عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جذابة لـ ريم البارودي عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة ريم البارودي عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة جديدة لها.


وظهرت ريم البارودي بأطلالة جذابة انيقة مرتدية فستان باللون البينك ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

بإطلالة ساحرة.. ريم مصطفي تتألق فى شوارع باريس

صلح سمية الخشاب .. تصريحات مثيرة لـ ريم البارودي


واعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة التى تظهر بها.


وشاركت ريم البارودى في مسلسل كله بالحب بطولة الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش ، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

وقالت الفنانة ريم البارودي إن علاقتها بالفنانة سمية الخشاب تحسنت خلال الفترة الماضية، موضحة أن ما بينهما لم يكن خصاما ولكنه سوء تفاهم، وذلك بعد أكثر من عامين على تبادلهما تصريحات إعلامية بسبب أحمد سعد.


وأكدت ريم البارودي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن علاقتها مع الفنانة سمية الخشاب حاليا جيدة جدا، وفي حالة مصادفتها في أي مكان ستبادر بالسلام عليها.

وكشفت سمية الخشاب في تصريحات تلفزيونية سابقة مع برنامج التاسعة، عن تلقيها مكالمة من ريم البارودي عن طريق الماكيير المشترك بينهما، لتهنئتها بمسلسل موسى.

وقالت سمية الخشاب إنها لا ترغب في استمرار الخلافات مع الآخرين وتشعر أنها حاليا "عصفورة"، لا تحمل الهموم والمشكلات. 

كانت العلاقة بين سمية الخشاب وريم البارودي شهدت خلافا كبيرا من قبل بسبب زواج الأولى من الفنان أحمد سعد بعد انتهاء علاقته بالثانية.

 

ريم البارودى صور ريم البارودي أعمال ريم البارودى

ترشيحاتنا

ليفل الوحش.. تحذير أمريكي من فيروس جديد يهدد العالم بسبب كورونا

أخبار التكنولوجيا|هواوي تعلن سلسلة هواتفها المتطورة نوفا 9.. سر الخط الأحمر تحت كومنتات فيسبوك

الرئيس السيسي: مصر من أكبر الدول تنفيذا لبرنامج التغذية المدرسية في المنطقة.. ستبقى دائما مخلدا في الذاكرة الوطنية.. مصطفى بكري يوجه رسالة مؤثرة للمشير طنطاوي

أخبار الرياضة .. ضياء السيد يفجر مفاجأة عن الفيديو المسرب له بشأن الزمالك.. الأهلي يدعم موسيماني

أسطورة الكيك بوكسينج .. طالب بجامعة بنها يحصل على بطولة النخبة الدولية للمواى تاى.. شاهد

أخبار السيارات| جديد في مصر .. شيري تيجو 7 برو موديل 2022.. أرخص 5 أنواع SUV في البحرين موديل 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث سير .. ادعولهم

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

المصاريف على حسابهم.. دولة أوروبية تبحث عن شباب للزواج بتسهيلات مغرية

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

علاء نبيل: تصريحات سيد عبد الحفيظ مميزة.. وخالد الغندور نسخة رقم اتنين.. فيديو

المحكمة رفضت حبسه.. حكم غريب على شاب متهم باغتصاب فتاة

خصم 300 ألف جنيه .. 5 لاعبين لن توقع عليهم عقوبة الخطيب بعد خسارة السوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

وزيرتا التضامن والصحة تبحثان التعاون لدعم منظومة الرعاية الصحية..الربط الشبكي لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل|صور

فيديو

لم أخسر أي مباراة.. حسام البدري يتحدث عن كواليس ترك المنتخب

فيديوجراف..إصابات أكتر .. موعد ذورة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

بعد إصابة ريهام سعيد بفيروس كورونا .. فنانون ضربتهم الموجة الرابعة "فيديو"

ماجدة الرومي ليست الأولى.. مطربون سقطوا على المسرح أمام الجمهور "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

د. سلامة عمر يكتب: القـــــائد والمــــدير

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ