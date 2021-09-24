إطلالة جذابة لـ ريم البارودي عبر انستجرام

نشرت الفنانة ريم البارودي عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت ريم البارودي بأطلالة جذابة انيقة مرتدية فستان باللون البينك ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .



واعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة التى تظهر بها.



وشاركت ريم البارودى في مسلسل كله بالحب بطولة الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش ، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.



وقالت الفنانة ريم البارودي إن علاقتها بالفنانة سمية الخشاب تحسنت خلال الفترة الماضية، موضحة أن ما بينهما لم يكن خصاما ولكنه سوء تفاهم، وذلك بعد أكثر من عامين على تبادلهما تصريحات إعلامية بسبب أحمد سعد.



وأكدت ريم البارودي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن علاقتها مع الفنانة سمية الخشاب حاليا جيدة جدا، وفي حالة مصادفتها في أي مكان ستبادر بالسلام عليها.



وكشفت سمية الخشاب في تصريحات تلفزيونية سابقة مع برنامج التاسعة، عن تلقيها مكالمة من ريم البارودي عن طريق الماكيير المشترك بينهما، لتهنئتها بمسلسل موسى.

وقالت سمية الخشاب إنها لا ترغب في استمرار الخلافات مع الآخرين وتشعر أنها حاليا "عصفورة"، لا تحمل الهموم والمشكلات.



كانت العلاقة بين سمية الخشاب وريم البارودي شهدت خلافا كبيرا من قبل بسبب زواج الأولى من الفنان أحمد سعد بعد انتهاء علاقته بالثانية.