تكريم 8 طلاب وطالبات شاركوا في افتتاح الرئيس طريق (الإسماعيلية _ العوجة)



كرم مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء ، ٨ من طلاب وطالبات أبناء مدينة الحسنة الذين شاركوا اللواء أسامة أحمد رئيس المركز والمدينة، في إفتتاح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المرحله الثانيه من طريق ( الإسماعيلية _ العوجه ) عبر تقنية الفيديو كونفرانس يوم الثلاثاء الماضي.



مشيرا الي ان ماحققته الدولة من إنجازات غير مسبوقة عبر تنفيذ المشروعات القومية العملاقة التي تخدم المواطنين في وسط سيناء .

ووجه اللواء أسامه خلال اللقاء، الدعوة لجميع الطلاب والشباب بمدينة الحسنة للمشاركة المجتمعية وإبداء الآراء والأفكار في جميع القضايا المتعلقة بمركز ومدينة الحسنة ، وأنه علي أتم الاستعداد بعقد لقاء معهم في أي وقت والاستماع لآرائهم وأفكارهم .مؤكدا على أن مشاركة الشباب أحد أشكال الديمقراطية، وأن مشاركة الشباب تعزز من عجلة التنمية.

شهادات تقدير



وقد منح الطلاب والطالبات شهادات تقدير وإلتقاط صور تذكارية معهم وأكد سيادته خلال فعاليات التكريم على أهمية المشاركة الفعالة للطلاب في كافة المشروعات والمناسبات القومية .

والمكرمون هم :

فرح ياسر أمين، و فاطمه محسن عبد الغني، و روفيدا سالم ، و إسراء أحمد فتحي، وعبدالله سليم سالم، و عبد العزيز إحميد عيد، و محمد مسعد عيد، منصور مسعد عيد

____