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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

«ب 12» كلمة السر.. دراسة تكشف أسباب معاناة البعض من الشيب المبكر

الشيب المبكر
الشيب المبكر

يعاني الكثيرون من الشيب المبكر الذي يبدأ أحيانًا في العشرينيات من العمر ، دون تمييز بين الرجل والمرأة ، مما قد يسبب إحراجًا كبيرًا ، وقد يبدو الشخص أكبر من عمره الحقيقي.

 

الشيب المبكر من أكثر العلامات المزعجة التي تقلق الكثيرين ، وهو من بوادر مرحلة الشيخوخة.

 

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Times News Express ، يمكن أن يكون سبب الشيب المبكر هو نقص أنواع معينة من الفيتامينات، على الرغم من أن الشيب هو جزء طبيعي من عملية الشيخوخة ، إلا أنه يمكن تحفيزه قبل الأوان خلال فترة الشباب بسبب نقص الفيتامينات.

 

يعد نقص فيتامين ب 12 من أكثر أسباب ظهور الشيب المبكر شيوعًا ، لأنه من بين الفيتامينات اللازمة للحفاظ على صحة خلايا الدم والأعصاب في الجسم ، ويمكنه حماية الشعر من الشيب.

 

أظهر الخبراء أن نقص التغذية يمكن أن يكون له تأثير كبير على الشعر ، لذلك يجب أن يتوق الأشخاص إلى تناول الجرعات اللازمة من فيتامين ب 12 ، لتجنب هذه الحالة ، حيث يساهم هذا الفيتامين في مساعدة الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء، ويحافظ على صحة الجهاز العصبي ، كما يستخدمه الجسم لإطلاق الطاقة من الطعام.

 

يوصي الخبراء بتناول الأطعمة التي تعطي جسمك الجرعات التي يحتاجها جسمك ، والتي تشمل تناول اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.

 

يجب أن تكون قادرًا على الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 من نظامك الغذائي ، حيث قد لا يوجد هذا الفيتامين بشكل طبيعي في الأطعمة مثل الفواكه والخضروات والحبوب ، لذلك قد يكون النباتيون أكثر عرضة للإصابة بنقص في هذا الفيتامين.

 

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 أيضًا إلى فقر الدم ، ومن المعروف أن البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 64 عامًا يحتاجون إلى حوالي 1.5 ميكروغرام منه يوميًا.
 

الشيب المبكر الشيخوخة سبب الشيب المبكر فيتامين ب 12 مرحلة الشيخوخة

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