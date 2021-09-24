«ب 12» كلمة السر.. دراسة تكشف أسباب معاناة البعض من الشيب المبكر

يعاني الكثيرون من الشيب المبكر الذي يبدأ أحيانًا في العشرينيات من العمر ، دون تمييز بين الرجل والمرأة ، مما قد يسبب إحراجًا كبيرًا ، وقد يبدو الشخص أكبر من عمره الحقيقي.

الشيب المبكر من أكثر العلامات المزعجة التي تقلق الكثيرين ، وهو من بوادر مرحلة الشيخوخة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Times News Express ، يمكن أن يكون سبب الشيب المبكر هو نقص أنواع معينة من الفيتامينات، على الرغم من أن الشيب هو جزء طبيعي من عملية الشيخوخة ، إلا أنه يمكن تحفيزه قبل الأوان خلال فترة الشباب بسبب نقص الفيتامينات.

يعد نقص فيتامين ب 12 من أكثر أسباب ظهور الشيب المبكر شيوعًا ، لأنه من بين الفيتامينات اللازمة للحفاظ على صحة خلايا الدم والأعصاب في الجسم ، ويمكنه حماية الشعر من الشيب.

أظهر الخبراء أن نقص التغذية يمكن أن يكون له تأثير كبير على الشعر ، لذلك يجب أن يتوق الأشخاص إلى تناول الجرعات اللازمة من فيتامين ب 12 ، لتجنب هذه الحالة ، حيث يساهم هذا الفيتامين في مساعدة الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء، ويحافظ على صحة الجهاز العصبي ، كما يستخدمه الجسم لإطلاق الطاقة من الطعام.

يوصي الخبراء بتناول الأطعمة التي تعطي جسمك الجرعات التي يحتاجها جسمك ، والتي تشمل تناول اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.

يجب أن تكون قادرًا على الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 من نظامك الغذائي ، حيث قد لا يوجد هذا الفيتامين بشكل طبيعي في الأطعمة مثل الفواكه والخضروات والحبوب ، لذلك قد يكون النباتيون أكثر عرضة للإصابة بنقص في هذا الفيتامين.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 أيضًا إلى فقر الدم ، ومن المعروف أن البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 64 عامًا يحتاجون إلى حوالي 1.5 ميكروغرام منه يوميًا.

