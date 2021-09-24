الوكيل الحصري لمجموعة كليوباترا العقارية في الدوحة: حريصون على المشاركة في سيتي سكيب

أعرب إيهاب أبو الدهب، الوكيل الحصري لمجموعة كليوباترا العقارية في الدوحة، عن سعادته بالمشاركة في معرض سيتي سكيب لعام 2021، موضحا أنه دائما يحرص على حضور كل المعارض المتعلقة بسيتي سكيب.

مشاركة كليوباترا العقارية فى معرض سيتى سكيب

أشار إيهاب أبو الدهب، الوكيل الحصري لمجموعة كليوباترا العقارية في الدوحة إلى أنه سعيد بالشراكة مع شركة كيلوباترا العقارية لأنها واحدة من الشركات الرائدة في السوق العقارية.

مشاركة كليوباترا العقارية فى معرض سيتى سكيب



وتطلع إيهاب أبو الدهب، الوكيل الحصري لمجموعة كليوباترا العقارية في الدوحة الي خطة تسويقية هادفة لتحقيق متطلبات السوق والعملاء على مستوى مصر وقطر والوطن العربي.

مشاركة كليوباترا العقارية فى معرض سيتى سكيب



وأوضح إيهاب أبو الدهب، الوكيل الحصري لمجموعة كليوباترا العقارية في الدوحة أن مجموعة إبهار القطرية للعقارات، لديها خبرة أكثر من 40 سنة في مجال العقارات بالدوحة، لافتا إلى أن معارض سيتي سكيب لديها طابع وبصمة مختلفة لذلك تشهد إقبالا كبيرا من قبل العملاء، وتشهد المعارض مجموعة متميزة من شركات العقارات.

مشاركة كليوباترا العقارية فى معرض سيتى سكيب



وذكر إيهاب أبو الدهب، الوكيل الحصري لمجموعة كليوباترا العقارية في الدوحة أن واحدة من أهم مميزات مشروعات كليوباترا العقارية أنها تقوم بإنشاء المشروعات كاملة وبعد ذلك تطرحها للبيع، على عكس شركات أخرى تطرح المشروعات على "الماكيت" وهي نماذج المشروع وبعد ذلك تبدأ في الإنشاءات، إلي جانب سمعة شركة كليوباترا العقارية الرائعة على مستوى مصر والوطن العربي.

مشاركة كليوباترا العقارية فى معرض سيتى سكيب



وأشاد بتاريخ رجل الأعمال محمد أبو العينين في مجال الصناعات المختلفة، معلقا: "هو واحد من رجال الصناعة الجمال، اللي بيحولوا يطوروا في البلدـ وانا شهادتي فيه مجروحة، وأنه على المستوى الشخصي مهني وعملي جدا".