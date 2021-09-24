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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توقعات الجماهير لمباراة الأهلي القادمة أمام إنبي

صدى البلد

تترقب جماهير النادي الأهلي مباراة فريقها أمام نادي إنبي في دور الـ 16 لكأس مصر والتي ستقام يوم السبت المقبل، بعد أن خسر الفريق بطولة كأس السوبر المحلي أمام نادي طلائع الجيش بضربات الجزاء الترجيحية.


ورصدت عدسة صدي البلد، توقعات الجماهير لنتيجة المواجهة بين الفريق الأحمر وإنبي.

 

واستهل روبرت جرجس حديثه قائلاً، إنه يتوقع أداء متراجع من الأهلي على أرض الملعب ولكن النتيجة محسومة لصالحه، وتوقع فوزه على إنبي بفارق٢/١.

 

من جانبه أضاف يحيى محمد، أن الأهلي يحتاج لأن يستعيد نشاطه من جديد ولا يصح أن يخذل جمهوره مجدداً في مواجهته أمام إنبي، موضحاً أنه إذا تم تقسيم اللاعبين بشكل جيد سيتألق كل لاعب في مكانه وسيتحسن أداءه.

 

وتابع إبراهيم علي، أنه برغم التحديات الكثيرة التي يواجهها الفريق هذه الفترة إلا أنه لا يستهان به، ويتمنى أن يحالفه الحظ هذه المرة ويفوز بفارق ٣/٠ علي إنبي، كما توقع أن يتألق محمد مجدي قفشة علي أرض الملعب.

 

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

تذاع مباريات الدوري المصري وكأس مصر على قنوات أون سبورت، وستذاع مباراة الأهلي وإنبي على شاشتها.

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