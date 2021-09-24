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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تغييرات في تشكيل الأهلي أمام إنبي بكأس مصر

صدى البلد

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء اليوم إستعداداً لمواجهة انبي المقرر لها مساء غد بالإسكندرية في دور الــ16 لكأس مصر.

وركز بيتسو موسيماني المدير الفني خلال تدريباته الأخيرة علي بعض الجمل الفنية لمواجهة التكتل الدفاعي المتوقع من الفريق البترولي في تلك المباراة.

وسوف يشهد تشكيل الفريق الأحمر بعض التغييرات من بينها الدفع بــ لويس ميكسيوني القادام من سيمبا التنزاني من بداية المباراة وكذلك هناك إتجاه للدفع بعمار حمدي وأحمد عبدالقادر .

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كأس السوبر المصري أمام فريق طلائع الجيش بنتيجة 2-3، بعدما انتهت المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وسط سيطرة كاملة للأهلي ودفاع منطقة منظم من المنافس للحفاظ على نظافة شباكه.

وفي الشوطين الإضافيين واصل الأهلي تفوقه الهجومي، وأهدر أكثر من فرصة للتقدم، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ويلجأ الحكم إلى ركلات الترجيح التي انتهت بفوز الطلائع بنتيجة 3-2.

 

انبي كأس مصر بيتسو موسيماني الفريق الأحمر لويس ميكسيوني أحمد عبدالقادر

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