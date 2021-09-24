عمرو أديب : أنا أشول ولو ما اشتغلتش مذيع مكنتش هبقى حاجة

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن المهنة التي يمكن أن يعمل بها إذا لم يكن إعلاميا.

وقال أديب خلال لقاء خاص عبر فضائية "إم بي سي مصر"،:"أنا أشول ومبعرفش أعمل بإيدي أي حاجة لو مكنتش مذيع مكنتش هبقي حاجة".

وأشار إلى أن وصية والده لشقيقه الأكبر كانت "خد أخوك معاك يعمل أي حاجة، وربنا كرمني باللي أنا فيه"، لافتا إلى أن والده قبل وفاته كان بدأ يشعر بنجاحه في مجال الإعلام.

ونوه إلى أن مجموعة "إم بي سي مصر" هى بمثابة برشلونة أو ريال مدريد النوادي الرياضية، مضيفا: "هى المكان اللي الواحد يحب يختم فيها حياته الإعلامية".