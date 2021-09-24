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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الصحة: فتح مراكز الشباب لتلقيح المواطنين "فَوريًّا" 26 سبتمبر

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه بدءًا من يوم الأحد المقبل؛ سيتم توافر لقاحات كورونا بمراكز الشباب، لافتة إلى أن التسجيل وتلقي اللقاح سيكون في نفس الوقت.

 

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،: "مصر من الدول القليلة في المنطقة التي لديها وفرة لقاحات كورونا المعتمدة عالميًا".

 

ولفتت إلى أن هناك 16 مليون مصري تلقوا اللقاح حتى الآن منهم 11 مليون تلقوا الجرعة الأولى، و5 ملايين تلقوا الجرعة الأولى والثانية، مشيرة إلى أن هناك 3.5 مليون مواطن تم تطعيمهم في شهر سبتمبر فقط.

 

واستقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، السفير اليوناني لدى مصر "نيقولاوس جاريليديس"، أمس الخميس، بديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون في القطاع الصحي.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومدير المكتب الفني للوزيرة.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة نقلت رسالة شكر وتقدير من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للسفير اليوناني لدى مصر، وذلك لدعم الحكومة اليونانية مصر بـ250 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "أسترازينيكا" والتي وصلت خلال اليومين الماضيين.
 

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