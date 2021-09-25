بعد فوزها باللقب.. ملكة جمال مصر: قضايا المرأة والترويج للسياحة من أولوياتى



قالت نادين الجيار، ملكة جمال مصر 2021، إنها تهتم كثيرا بعرض قضايا المرأة، والتى تختص بالحصول على حقوقها الكاملة فى راتبها، مركزها الاجتماعى، وتمكينها بدرجة أكبر فى كافة المجالات .



وأضافت " نادين" ، خلال استضافتها ببرنامج التاسعة مساء والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن أجندتها الرئيسية بعد فوزها باللقب ترتكز على الأعمال الخيرية بالاضافة للترويج للسياحة المصرية لكافة دول العالم .



وأشارت إلى أن مصر شهدت طفرة كبرى فى كافة القطاعات ، لافتة إلى أنها تركز على قضية الوعى للشباب والثقافة ، موضحة أن الالتحاق بالمسابقة مفتوحة أمام الجميع وهناك فرص كبيرة وواسعة للمشاركة للجميع .

وتوجت "نادين الجيار" مؤخرا بلقب ملكة جمال مصر 2021 miss egypt، وحصلت "حبيبة عثمان" على لقب ملكة جمال مصر للمراهقات 2021 miss eco teen، في الحفل الختامي لمسابقة ملكة جمال مصر الذي أقيم الليلة في أحد فنادق القاهرة.



واختيرت ساندرا عادل وصيفة أولى لملكة جمال مصر 2021، فيما نالت "لينا أيمن" لقب ملكة جمال مصر للسياحة 2021، وتوجت "نغم طارق" ملكة جمال مصر للبيئة، وحصلت "شاهي حمدي" على لقب "ميس جراند انترناشونال" 2021 وهي الألقاب التي تؤهلهن للاشتراك بالمسابقات العالمية في هذه المجالات.



