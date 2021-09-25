سلة وتنس وسباحة.. تعرف على الألعاب الرياضية المحببة لـ أحمد السعدني

كشف الفنان أحمد السعدني، عن عشقة لممارسة الألعاب الرياضية، مؤكدا انه يحب ألعاب كرة السلة والتنس وسباحة.

وأضاف احمد السعدني، في حواره لبرنامج لايف من الدوبليكس، من تقديم الدمية ابلة فاهيتا، مساء اليوم الجمعة، أنه يذهب لصالة الألعاب الرياضية جيم بشكل يومي للتمارين على رياضة كمال الأجسام ويتوقف عن الذهاب في اوقات تصوير أعمال فنية، قائلا :"بحب استغل الذهاب للجيم في اوقات عدم وجود شغل عسان ألم نفسي، ولما يجي شغل بوقف خالص واكل براحتي".

فيما حل الفنان أحمد السعدني ضيفا على برنامج "لايڤ من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، الجمعة، في تمام الساعة 11 مساء، على قناة ON.

وشهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين أبلة فاهيتا والسعدني، ويستعرض مواهبه المختلفة، ويجيب على العديد من الأسئلة الطريفة والصعبة عن حياته المهنية والشخصية. كما تشهد الحلقة بعض الألعاب الطريفة التي يشارك فيها السعدني داخل استوديو "لايڤ من الدوبلكس".



يبث برنامج "لايڤ من الدوبلكس" في موسمه الجديد، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

