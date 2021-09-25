وزيرة الصحة : السماح بتطعيم الطلاب من سن 15 إلى 18 عاما ضد كورونا



أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك كميات كبيرة من لقاحات كورونا تلبي الفئة المستهدفة من طلاب الثانوية من 15 إلى 18 عاما.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو اديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر:" مسموح حصول الطلاب من سن 15 إلى 18 عاما علي لقاح كورونا، لافتة إلي أنه يتم مضاعفة الإنتاج خلال الأسابيع القادمة من لقاحات كورونا.

وأكملت :"مصر من الدول القليلة في المنطقة التي لديها وفرة من لقاحات كورونا المعتمدة عالميًا".

واستقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، السفير اليوناني لدى مصر "نيقولاوس جاريليديس"، أمس الخميس، بديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون في القطاع الصحي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومدير المكتب الفني للوزيرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة نقلت رسالة شكر وتقدير من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للسفير اليوناني لدى مصر، وذلك لدعم الحكومة اليونانية مصر بـ 250 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "استرازينيكا" والتي وصلت خلال اليومين الماضيين.

