عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

غرفة سرية
غرفة سرية

اكتشف زوجين قاما بتجديد منزلهما وجود غرفة سرية مخبأة خلف جدار، وتمكنا من استغلالها بشكل مختلف تماما.

 

أرادت «سارة كينج» 32 عامًا، وزوجها توبي، منح منزلهما في برايتون لمسة جديدة من الطلاء، وفجأة اكتشف الثنائي مخططًا باهتًا لمدخل داخل الجدار،لذا قام الزوجان مسرعين بتمزيق الجدار ليعثروا على المفاجأة، حيث وجدا غرفة سرية داخل الجدار.

 

بمجرد عثورهما على الغرفة، التي تقع خارج منطقة تناول الطعام، قرر الزوجان أنها المكان المثالي لوضع البار، لذلك عملوا بسرعة على تحويلها بسعر زهيد.

 

تقول سارة، التي أطلقت مؤخرًا تصميمها الداخلي الخاص بها، "المنازل الأخرى على طول الطريق بها خزانة هناك (باب في الجدار الخارجي للمنزل في منطقة صغيرة في المبنى الخارجي) لكننا اعتقدنا أن منزلنا قد تم هدمه بالكامل".

 

عندما وصل توبي إلى المنزل، اخترقنا الجدار معًا ووجدنا غرفة صغيرة بها رف قابل للسحب وبعض وسادات الركبة وبطارية سيارة.

 

وقالت سارة "كان بها كهرباء وصدق أو لا تصدق، لم يكن هناك أي خيوط عنكبوت ولحسن الحظ لا توجد عناكب، لذا استطعنا من خاالها خلق مساحة أوسع في منزلنا".

المنازل كهرباء الزوجان عنكبوت بطارية سيارة داخل منزل غرفة سرية منزل عناكب اخبار منوعات أخبار الترفيه

موضوعات متعلقة

فشل في التفرقة بين الإنجليزية والفرنسية.. شاهد أردوغان يتعرض لموقف محرج على الهواء

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

للزواج من ابن عمها.. عروس تهرب من حفل زفافها لسبب صادم|صور

كالمومياء.. الإكزيما تدمر جسد رضيع وتجبر عائلته على لفه بالضمادات|صور

عنصرية الشرطة.. شاهد تلميذ يتعرض للخنق على يد ضابط في وضح النهار|فيديو

ترشيحاتنا

دعاء لإزالة الحزن والضيق والهم

مباراة الأهلي وانبي .. صافرة الحكم الدولي محمود البنا وش السعد

عمرها 8 سنوات.. حبس طالب تحرش بطفلة في باب الشعرية

الجمل الرابض يثير فضول السياح بالوادى الجديد.. ما قصته ؟.. فيديو وصور

قصة عشق زوجين .. جمعهما الحب 40 عاما وفرقتهما كورونا في ساعات

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة إلى أولياء الأمور

وفاة مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي .. وتشييع الجنازة من مسجد حسن الشربتلي

لا تنقر عيها.. رسالة احتيالية منتشرة على واتساب تخترق هاتفك في ثوانٍ

قصة عشق زوجين .. جمعهما الحب 40 عاما وفرقتهما كورونا في ساعات

كارثة على 20 مليون مواطن.. عباس شراقي يكشف آثار انهيار سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

شاهد مجندات سعوديات بالزي العسكري في اليوم الوطني السعودي|فيديو

فيديو

محاولة فاشلة.. من هو عبدالباقي البكراوي قائد انقلاب السودان؟

فيديو جراف.. كيف خطف المتهم بمساعدة أصدقائه ابن عمته.. تفاصيل

لم تتمالك نفسها من البكاء .. نيللي كريم وصفت زواجها السابق بـ "11 سنة نكد"

اللحظات المرّة.. ياسمين عبدالعزيز تودّع غرفة المستشفي

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ