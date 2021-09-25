زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

اكتشف زوجين قاما بتجديد منزلهما وجود غرفة سرية مخبأة خلف جدار، وتمكنا من استغلالها بشكل مختلف تماما.

أرادت «سارة كينج» 32 عامًا، وزوجها توبي، منح منزلهما في برايتون لمسة جديدة من الطلاء، وفجأة اكتشف الثنائي مخططًا باهتًا لمدخل داخل الجدار،لذا قام الزوجان مسرعين بتمزيق الجدار ليعثروا على المفاجأة، حيث وجدا غرفة سرية داخل الجدار.

بمجرد عثورهما على الغرفة، التي تقع خارج منطقة تناول الطعام، قرر الزوجان أنها المكان المثالي لوضع البار، لذلك عملوا بسرعة على تحويلها بسعر زهيد.

تقول سارة، التي أطلقت مؤخرًا تصميمها الداخلي الخاص بها، "المنازل الأخرى على طول الطريق بها خزانة هناك (باب في الجدار الخارجي للمنزل في منطقة صغيرة في المبنى الخارجي) لكننا اعتقدنا أن منزلنا قد تم هدمه بالكامل".

عندما وصل توبي إلى المنزل، اخترقنا الجدار معًا ووجدنا غرفة صغيرة بها رف قابل للسحب وبعض وسادات الركبة وبطارية سيارة.

وقالت سارة "كان بها كهرباء وصدق أو لا تصدق، لم يكن هناك أي خيوط عنكبوت ولحسن الحظ لا توجد عناكب، لذا استطعنا من خاالها خلق مساحة أوسع في منزلنا".