صدمة.. سقوط طفلة من أحد ألعاب الملاهي على ارتفاع 30 مترا

سقطت طفلة بالغة من العمر 6 سنوات أثناء جلوسها بالقرب من والدتها في اللعبة إلا أنها سقطت دون أن يشعر أحد بها.

وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، فإن سيدة قررت أن تذهب برفقة أطفالها إلى الملاهي للاستمتاع بالوقت في الإجازة إلا أنها لم تعلم أنها ستكون النزهة الأخيرة لصغيرتها ذات الستة أعوام .



وأشارت الصحيفة، إلى أن الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات سقطت من فوق الارجوحة التي أصرت والدتها أن تأخذها معها فيها، إلا أنها دفعت الثمن من حياة ابنتها التي سقطت بسبب عدم ربطها لحزام الأمان.

لم تتخيل الأم أنها ستخرج من اللعبة دون أحد أفراد عائلتها، إلا أنها بحثت عن طفلتها حينما إنتهى وقت اللعبة، فوجدتها جثة هامدة بالقرب منها.

جدير بالذكر أن تحقيقات الشرطة أكدت أن الطفلة سقطت من فوق الأرجوحة من ارتفاع 30 متر تقريبا، وهو ما تسبب بوفاتها في الحال بسبب عدم ربطها لحزام الأمان .