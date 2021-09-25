السفير السعودى بالقاهرة: احتفلنا باليوم الوطنى على يومين احتراما للاجراءات الاحترازية

شكراً مصر قيادة وحكومة وشعبا

وجه أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية في مصر، الشكر لمصر قيادة وحكومة وشعبًا، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيسا مجلس الشعب والشورى، على تهنئتهم للملكة العربية السعودية باليوم الوطني.

وتابع النقلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"أقمنا أمس اليوم الوطنى بعد انقطاعها العام الماضى بسبب كورونا، وأقمنا فعاليات الاحتفال على مرحلتين، الأولى كانت للمواطنين السعوديين الموجودين فى مصر".

أوضح:"كان لابد أن يكون الاحتفال محدوداً بسبب الإجراءات الاحترازية بسبب كورونا، وهو احتراماً لإجراءات الحكومة المصرية، وشرفنا فى الاحتفال أطياف الشعب المصري الرسمية والشعبية والثقافية والعلمية والطبية".



