20 نجمًا سوريًا يواصلون تصوير فيلم Fake أب

انضم أكثر من عشرين اسماً من ألمع نجوم الدراما السورية إلى طاقم عمل الفيلم السينمائي الاجتماعي " Fake أب ".

وأبدى العديد من النجوم سعادتهم للتواجد في الفيلم، الذي يلعب دور البطولة فيه النجم الكبير "أيمن زيدان"، ويخرجه المخرج القدير "أحمد إبراهيم أحمد وسيناريو زياد ساري". ومن انتاج شركة سراب للمنتج حسام حسين لبش.

علي كريم

النجم "علي كريم"، أكد أن الفيلم ذو محتوى جماهيري بالمطلق، وأن الناس تحب هذه النوعية من الأعمال.

وأضاف: "أهمية العمل كبيرة، حيث يعالج مسألة حساسة هي الحمل وتعدد الزوجات بقالب كوميدي طريف، ويستعرض وقناعات الناس المتخلفة بالتوجه للمشايخ لحل المشكلات".

وأردف: "الفيلم ممتع وطريف وحواراته شيقة، أتمنى النجاح للفيلم وأتوقع أن يلاقي إعجاب الجميع، خاصة بوجود أشخاص مهمين في التمثيل، بإشراف المخرج القدير أحمد إبراهيم أحمد".

عبير شمس الدين

أما النجمة "عبير شمس الدين"، فأبدت سعادتها بخوض تجربتها الأولى في عالم السينما، والأولى أيضاً من المخرج القدير "أحمد إبراهيم أحمد".

وقالت: "أنا سعيدة للمشاركة في الفيلم، باعتبارها أول تجربة سينمائية لي، وأحببت العمل لأنه قريب من الحياة، وفيه طابع كوميدي نوعاً ما، وأشكر شركة الإنتاج على الخطوة الجريئة بالتوجه نحو الإنتاج السينمائي، المعروف عنه صعوبة التوزيع والتكلفة المرتفعة والجهود الكبيرة في جميع مراحله".

وأضافت: "دوري بسيط وحفيف، لكني أحببت توليفة الشخصية البسيطة التي نكتشفها من خلال الفيلم، كما أنها أول تجربة لي مع المخرج القدير واللطيف والمحب والذكي أحمد إبراهيم أحمد.

عدنان أبو الشامات

بدوره، أشاد النجم "عدنان أبو الشامات" بالفيلم، معتبراً أنه خطوة هامة على طريق استعادة سينما القطاع الخاص.

وقال: "أتمنى أن يكون هذا الفيلم فاتحة خير نحو إعادة السينما القطاع الخاص إلى الواجهة من جديد، الفيلم هام جداً وأتمنى التوفيق والنجاح للقائمين عليه".

وأردف: "أنا سعيد جداً بالوقوف كممثل إلى جانب النجم أيمن زيدان للمرة الأولى في مسيرتي، كما أوجه تحية للمخرج العزيز والرائع أحمد إبراهيم أحمد".

وإضافة إلى "علي كريم وعبير شمس الدين وعدنان أبو الشامات"، يشارك في العمل كل من "حسام تحسين بك، تولاي هارون، محمد خاوندي، جرجس جبارة، إنطوانيت نجيب، رشا إبراهيم، نور الوزير، نظلي الرواس، رواد عليو، ميرنا شلفون، ربا المأمون، فيلدا سمور، ولين برازي".

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