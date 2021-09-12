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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عودة لسينما القطاع الخاص.. بدء تصوير فيلم فيك أب

صدى البلد

بدأت عمليات تصوير الفيلم السينمائي السوري "فيك أب"، من إخراج "أحمد ابراهيم أحمد"، وإنتاج شركة "سراب" للإنتاج الفني، وبمشاركة نخبة من ألمع نجوم الدراما السورية.

ويعد العمل أول فيلم سينمائي قطاع خاص منذ سنوات، ويعول القائمون عليه كثيراً، كخطوة أولى على طريق إعادة السينما السورية إلى سابق عهدها.

وتحدث بطل العمل "أيمن زيدان"، حول مشاركته، واعتبر أن الفيلم سينافس الأعمال السينمائية في العالم العربي، لامتلاكه الأدوات الكافية للنجاح.

وقال: "الفيلم الجديد سيكون بوابة لعودة سينما القطاع الخاص في سوريا، كما أنه ينتمي إلى الكوميديا العائلية، ويقوم على جملة مفارقات طريفة".

وتابع: "أجسد في الفيلم دور سالم، صاحب شركة ثري، يسعى جاهداً لإنجاب طفل، ويقوم من أجل ذلك بمحاولات كثيرة من تعدد الزوجات واللجوء للمشعوذين والدجالين".

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وأوضح: "أحداث ساخرة ممزوجة بمواقف إنسانية تتركها زياراته المتكررة لمأوى لكبار السن، ما يجعل من الأحداث سلسلة متكاملة مبنية على التشويق والإثارة".

بدوره، قال المخرج أحمد ابراهيم أحمد، إن عودة السينما السورية عبر القطاع الخاص، أمر هام للغاية، وضروري حتى نرى الأعمال السينمائية السورية تغزو صالات العرض وشباك التذاكر.

وأضاف: "يأتي العمل في إطار سعينا لإعادة الرونق إلى السينما السورية، وسنطلق عملاً يعيد للأذهان تلك السينما الجماهيرية التي قدمتها سوريا في الماضي، أيام الزمن الجميل".

وأردف: "لا يوجد مبرر لغياب السينما السورية عن الساحة، فمن يمتلك دراما كالدراما السورية المنتشرة في أنحاء العالم العربي، يمكنه ببساطة امتلاك سينما تنافسية لا يسبقها أحد".

مهرجان الكوميدي العالم العربى الأعمال السينمائية عودة السينما مهرجان فينيسيا أيمن زيدان

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