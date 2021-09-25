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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتكلفة 200مليون دولار.. شعراوي: تحسين جودة الهواء بالقاهرة بتمويل من البنك الدولي

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، وفد رفيع المستوي من البنك الدولى يضم كل من ليا كارول المدير الإقليمى للشرق الأوسط والدكتورة داليا لطيف كبير أخصائيين بالبنك وذلك بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسى والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور محمد خليل المنسق الوطنى لمشروع تلوث الهواء وممثلين عن الوحدة التنفيذية لادارة قطاع المخلفات بالوزارة  .

وفى بداية الاجتماع أشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والبنك الدولى في تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج بمختلف محافظات الجمهورية والتي تساهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين .

وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تتعاون مع البنك الدولى باعتباره أحد أهم الشركاء الدوليين للوزارة والحكومة وشريك أساسي لجميع النجاحات التي حققتها الوزارة في العديد من مجالات التعاون التي تهم المواطن المصرى ، كما أن البنك يحظى بتقدير كبير لدى القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء .

كما رحب " شعراوى " بالنجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتى سوهاج وقنا الذى تنفذه الحكومة مع البنك وتم إدراجه كأحد أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لإدارة الشئون الإقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة .

وشهد اللقاء استعراض آليات الإسراع ببرامج عمل تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين مصر والبنك الدولى والخاصة بمشروع "إدارة تلوث الهواء وتحسين جودة الهواء وتغير المناخ في محافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة والقليوبية والجيزة ) والممول من البنك الدولى بتكلفة إجمالية قدرها 200 مليون دولار.

كما أشار الوزير إلى المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة والتي يوليها السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اهتماماً كبيرا من المتابعة والاهتمام لضمان نجاحها خاصة في ظل توفير التمويل اللازم لتنفيذها بجميع المحافظات خاصة مشروعات البنية التحتية والتي تسير وفقاً للخطط البرامج التي تم وضعها بالتنسيق مع باقى الوزارات ، مؤكداً على أهمية المكون الخاص بالمخلفات الصلبة في هذا المشروع لارتباطه بتحسين جودة الهواء من خلال انشاء مدينة متكاملة للمعالجة والتخلص لكافة أنواع المخلفات وغلق المقالب العشوائية وإنشاء محطات وسيطة لرفع كفاءة الجمع والنقل .

كما استمع اللواء محمود شعراوى إلى عرض حول ما شهدته الفترة الماضية من اجتماعات وجلسات عمل للجنة التسيير للمشروع بمشاركة ممثلين من البنك الدولى والوزارات المشاركة في تنفيذ المشروع وعلى رأسها وزارات البيئة و التنمية المحلية والصحة والتعاون الدولى والبيئة والتخطيط والنقل وهيئة النقل العام ومحافظات القاهرة الكبرى.

وأكد وفد البنك الدولى على الدور المهم الذى تقوم به الوزارة في هذا المشروع الهام الخاص بتحسين جودة الهواء بالقاهرة الكبرى والذى يوليه البنك الدولى اهتماماً كبيراً حيث تعتبر الوزارة شريك أساسى في هذا المشروع  ، وأشار الوفد إلى أهمية البدء فى الخطوات والإجراءات التنفيذية للاتفاقية على أرض المحافظات الثلاث ، وأعرب وفد البنك الدولى عن استعداده لتقديم كل الدعم للوزارات والمحافظات الشريكة فى المشروع للإسراع فى دخوله حيز التنفيذ خلال المرحلة القادمة والاتفاق على كراسات الطرح و الاستعانة بالمكاتب الاستشارية ودعم الفرق التنفيذية من المحافظات وهيئة النقل العام بالقاهرة لتستطيع القيام بالمهام الموكلة إليها وكذا التوعية المجتمعية للمواطنين بكافة الخطوات المرتبطة بالمشروع .

وأشار " شعراوى " إلى أن مشروع تحسين الهواء بالقاهرة الكبرى يتضمن الجزء الخاص بخفض انبعاثات المركبات وأتوبيسات هيئة النقل العام وتحويلها إلى وحدات صديقة للبيئة بما يواكب توجه الدولة نحو استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة و التوسع في الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء بدلاً من استخدام السولار  ، مشيراً إلى قيام الحكومة خلال هذه الفترة بالبدء فى تحويل العديد من أتوبيسات النقل العام التى تعمل بالسولار بأخرى تعمل بالغاز والكهرباء .

وجدد الوزير التأكيد على أهمية توفير الدعم الفنى والتدريبى الذى سيقدمه البنك الدولى للكوادر البشرية فى محافظات القاهرة الكبرى وهيئة النقل العام فيما يخص الجوانب التخطيطية والفنية والمالية والبيئية وآليات المتابعة وكافة العناصر التى يتطلبها المشروع لضمان نجاحه ووضع منظومة قابلة للاستدامة .

وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بإنشاء المدينة المتكاملة لتدوير المخلفات بمختلف أنواعها ومعالجتها خاصة البلدية الصلبة والطبية والهدم والبناء والخطرة وذلك فى مدينة العاشر من رمضان على مساحة 1200 فدان والتى تعد الأكبر على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط ، وسيتم إنشاء مصانع ووحدات للمعالجة والتخلص النهائي للمخلفات ومركز تعليمي وتدريبي .

وشدد وزير التنمية المحلية على استعداد الوزارة لتذليل أية عقبات أو تحديات تواجه المشروع وسرعة حلها علي الفور بالتنسيق مع المحافظات الثلاث.

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وزير التنمية المحلية وفد البنك الدولي مشروع تحسين جودة الهواء القاهرة الكبرى محمود شعراوي تغير المناخ

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