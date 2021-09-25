بذراع روبوتية.. شاب يتحدى إعاقته ويدخل العالمية

عرضت قناة " العربية" تقريرًا عن شاب عشريني بيد واحد يصنع ذراعًا روبوتية، ولد هذا الشاب بيد واحدة نتيجة تشوه خلقي صنع بعمر التاسعة ذراعًا صناعية مستخدمً قطع الليغو التي يعشقها منذ صغره .

وذكرت " العربية" أنه يدرس الآن يدرس الهندسة الحيوية في الجامعة لصقل مهارته في تطوير الأطراف الصناعية والروبوتات متجاهلًا المتنمرين عليه بسبب إعاقته .

وقال ديفيد اغيلار طالب في كلية الهندسة الحيوية :" خلال فترة مراهقتي واصلت اللعب بالعاب الليغو لأنها كانت وسيلة لتفادي المتنمرين ولقد ساعدتني كثيرًا في تجنب المضايقات ".

وتابعت " العربية" أن ديفيد أحب الهندسة الحيوية مما دفعه لمساعدة أطفال آخرين ولدوا بدون أطراف ومؤخرًا عرض الإصدار الخامس من طرفه الصناعي المسمى MK5 والذي يتمتع بمظهر روبوتي أكثر وقطع زرقاء تعمل كأصابع يتم تحريكها بواسطة نظام البكرات الآلية .

