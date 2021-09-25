عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال ٢٤ ساعة.. تحرير ٣٣٥٤ مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

المرور
المرور

حررت الجهات المعنية بوزارة الداخلية، ٣٣٥٤ مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما تم رفع ٤٧ سيارة ودراجة نارية متروكة متهالكة من الشوارع.

 

أبرز مزايا الملصق الإلكتروني

ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:

- وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

 

ـ يحدد الملصق الإلكتروني مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

 

- يكشف الملصق الإلكتروني مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

 

- يُتيح الملصق الإلكتروني لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.

 

ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

 

- يساهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

الجهات المعنية الملصق الالكترونى ودراجة نارية الشوارع

موضوعات متعلقة

تحرير 4244 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ترشيحاتنا

220 ألف طن.. الثروة السمكية تكشف موعد الانتهاء من تطوير بحيرة المنزلة

دعاء من كلمتين.. يشرح صدرك ويفرج كربك

معتز البطاوي يشيد بمعسكر سيراميكا كليوباترا

حكم نهائى.. حظر استخدام المساجد لأهداف سياسية

بمعالج Dimensity 1200.. أوبو تكشف المواصفات الرئيسية لهاتف Oppo K9 Pro

دولة لم تسجل أي إصابة بـ كورونا منذ بدء الوباء.. ما الأمر؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

المالية: أرباح "البلوجرز – اليوتيوبرز" ستخضع للضرائب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من العسل الاسود؟

أسامة نبيه يعقد جلسة مع إدارة الزمالك لحسم عودته للجهاز الفني

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة إلى أولياء الأمور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضهم لحادث سير.. ظهور نادر لـ أبناء حمادة هلال

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. ما حقيقة صور كتاب أحياء الثانوية العامة المنتشرة على فيسبوك

محاولة فاشلة.. من هو عبدالباقي البكراوي قائد انقلاب السودان؟

فيديو جراف.. كيف خطف المتهم بمساعدة أصدقائه ابن عمته.. تفاصيل

لم تتمالك نفسها من البكاء .. نيللي كريم وصفت زواجها السابق بـ "11 سنة نكد"

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ