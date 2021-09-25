الكشف على ١٤٠٤ مواطن مجاناً بقرية العرقوب بكفر الدوار

محافظة البحيرة

نظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات على مدار يومين، بقرية العرقوب بمركز كفر الدوار، يأتي ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، "حياة كريمة" وخطة محافظة البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

وقد ضمت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية( باطنة ، أطفال ، رمد ،جلدية ،جراحة، عظام تنظيم أسرة، نساء وتوليد، أسنان مسالك بولية ) وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية، حيث تم الكشف على ١٤٠٤ مواطناً وسط إتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة.

قافلة سكانية شاملة لقرية مؤسسة البستان الدلنجات

ويذكر أن أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف القوافل السكانية وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية وكذا تفعيل دور اللجان السكانية بالمراكز.

في نفس السياق نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة مجدي إبراهيم، بالتعاون والتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلة سكانية شاملة لقرية مؤسسة البستان وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

وتضمنت القافلة خدمات طبية تم خلالها الكشف على عدد ٣١٥ حالة بتخصصات "النساء و الأطفال و الباطنة " و ١١٠ معمل مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى.

كما تم تقديم خدمات بيطرية "كشف، تجريع، وصرف الأدوية" للماشية وكافة الحيوانات مع توعية المواطنين بضرورة التطعيمات والتحصينات، و تم خلال القافلة توفير سيارة لبيع اسطوانات البوتاجاز بسعر المصنع بإشراف من إدارة التموين، عقد امتحانات محو الأمية في القافلة، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات توعية وتثقيف حول جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين "مسكن وصحة وعمل"، وكذا ضرورة تنظيم الأسرة.

كما قامت الوحدة السكانية بالتوعية بخطورة المشكلة السكانية وبعض القضايا المرتبطة بها كالزواج المبكر وخطورته على "البنت والأسرة والمجتمع".