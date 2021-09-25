الحياة في الحياة الكريمة

تابعت بكل فخر نص الكلمة المسجلة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام اجتماع أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة وذلك يوم الإثنين الموافق 20/9/2021، والتي أكد خلالها فخامة الرئيس أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بات يكتسب اليوم أهمية تزايدية مقارنة بأي وقت مضى لا سيما في هذا الظرف الدولي الدقيق الذي يفرض علينا مواجهة تحديات شديدة الصعوبة.

وقبل أن نعيش مع كلمات فخامة الرئيس في هذا الشأن دعونا نتعرف أولاً على مفهوم التنمية المستدامة؟

وفي الحقيقة أن مفهوم التنمية المستدامة هو مفهوم واسع ويصعب تحديد تعريف جامع مانع له، ومن وجهة نظرنا يمكن تعريف التنمية المستدامة بأنها نشاط الدولة بكل قطاعاتها نحو تطوير وتحسين ظروف الواقع وفهمه وتغييره نحو الأفضل وذلك عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد والطاقات البشرية والمادية، بهدف رفع و تحسين مستوى المعيشة لدى الأفراد ، وضمان معيشة أفضل للأجيال القادمة.

ودعونا نقف بكل فخر أمام الكلمة المسجلة التي القاها فخامة الرئيس أمام اجتماع أهداف التنمية المستدامه بالأمم المتحدة، وفي الحقيقة جاءت كلمة فخامة الرئيس لتؤكد علي الأهمية التي توليها القيادة السياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد تحتاج معايشة كلمة فخامة الرئيس المشار إليها الي العديد من المقالات ولكن دعونا نقف سوياً أمام جزء من كلمه فخامتة " بأن مصر أدركت منذ البداية أن هدف أي جهد تبذله الدولة لتحقيق التنمية هو المواطن، ومن ثم فقد صممت سياستها وبرامجها التنموية واضعه مصلحة المواطن المصري في القلب منها ملبية لطموحاته ومستجيبة لتطلعاته في العيش الكريم والسكن اللائق، والعمل المناسب، ولقد تبلورت هذة الرؤيه في مبادرة حياة كريمة، والتي تعد أحد أكثر البرامج التنموية طموحاً وشمولاً حيث تعمل علي تحقيق التنمية الشاملة بما في ذلك الريف المصري الذي يعيش فيه السواد الأعظم من المصريين علي نحو يعزز من جهود الدولة لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وحشد الاستثمارات اللازمه لتحسين جودة الحياة للمواطنين والقضاء علي الفقر وخفض معدلات البطاله"

وإذا كان ما سبق هو حديث فخامة الرئيس عن المواطن المصري فهذا يؤكد ان كل ما يحدث الآن من نهضة وتطوير وبناء وتشيد والعمل ليلاً ونهاراً من أجل مستقبل مشرق للأجيال القادمة، هو السر الذى جعل المواطن المصرى يشعر بأهميته لدى صانع القرار.

وفي النهاية " نؤكد علي أن الحياة الكريمة التي تهتم بها القيادة السياسية هي التي تعزز روح الانتماء لدى المواطن المصري الذى بات محور اهتمام فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي"