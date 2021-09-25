رئيس الوزراء يتفقد توسعات الطريق الدائري بالمنيب والأوتوستراد

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء عدد من مشروعات النقل بمحافظة القاهرة كما تفقد توسعات الطريق الدائري عن طريق المنيب و تقاطع طريق الأوتوستراد .

واستمع مدبولي لسرح من وزير النقل حول توسعات الطريق الدائري عن طريق المنيب و تقاطع طريق الأوتوستراد .

وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الذي أطلعه على تطورات ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في ضوء طلب الجانب اللليبي الاستعانة بالعمالة المصرية في تنفيذ المشروعات، في ضوء ما تتمتع به من مهارة وقرب من الشعب الليبي، وذلك خلال المباحثات التي تمت ضمن إطار الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بين البلدين التي استضافتها القاهرة الشهر الجاري.