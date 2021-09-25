الدوري الإيطالي.. تعادل سلبي بين ميلان وسبيزيا في الشوط الأول

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول، من مباراة إيه سي ميلان وسبيزيا، التي تجمعهما على ملعب البرتو بيكو، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

سيطر ميلان على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ بلغت 60 %، وسدد 6 تسديدات، جميعهم خارج القائمين والعارضة، فيما سدد سبيزيا 5 تسديدات طوال 45 دقيقة، منهم كرة واحدة على مرمى ميلان.

وبدأ ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : مايك ماينان

خط الدفاع : كالو - توموري - رومانيولي - هيرنانديز.

خط الوسط: سالماكرز - تونالي - فرانك كيسي - دانييل مالديني.

خط الهجوم : ريبيتش - أوليفيه جيرو.



ويسعى فريق ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي، لتحقيق الفوز على سبيزيا في مباراة اليوم، لاقتناص صدارة الدوري الإيطالي “مؤقتا”.

وخاض ميلان، 5 مباريات في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، فاز في 4 مواجهات، وتعادل في لقاء، ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن.

على الجانب الآخر، يتسلح سبيزيا بعاملي الأرض والجماهير، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ميلان، وتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

كان سبيزيا قد حقق مفاجأة، في الدور الثاني، من مسابقة الدوري الإيطالي، الموسم الماضي، بالفوز على ميلان بهدفين دون رد.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد سبيزيا في المركز الـ 17 برصيد 4 نقاط.