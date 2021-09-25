عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإيطالي.. تعادل سلبي بين ميلان وسبيزيا في الشوط الأول

ميلان ضد سبيزيا
ميلان ضد سبيزيا

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول، من مباراة إيه سي ميلان وسبيزيا، التي تجمعهما على ملعب البرتو بيكو، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

سيطر ميلان على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ بلغت 60 %، وسدد 6 تسديدات، جميعهم خارج القائمين والعارضة، فيما  سدد سبيزيا 5 تسديدات طوال 45 دقيقة، منهم كرة واحدة على مرمى ميلان.

وبدأ ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : مايك ماينان

خط الدفاع : كالو - توموري - رومانيولي - هيرنانديز.

خط الوسط: سالماكرز - تونالي - فرانك كيسي - دانييل مالديني.

خط الهجوم : ريبيتش - أوليفيه جيرو.


ويسعى فريق ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي، لتحقيق الفوز على سبيزيا في مباراة اليوم، لاقتناص صدارة الدوري الإيطالي “مؤقتا”.

وخاض ميلان، 5 مباريات في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، فاز في 4 مواجهات، وتعادل في لقاء، ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن.

على الجانب الآخر، يتسلح سبيزيا بعاملي الأرض والجماهير، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ميلان، وتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

كان سبيزيا قد حقق مفاجأة، في الدور الثاني، من مسابقة الدوري الإيطالي، الموسم الماضي، بالفوز على ميلان بهدفين دون رد.
ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد سبيزيا في المركز الـ 17 برصيد 4 نقاط.

ميلان سبيزيا ميلان وسبيزيا الدوري الايطالي ايه سي ميلان

ترشيحاتنا

ضوء أخضر.. موقف ياسمين عبد العزيز من المشاركة في دراما رمضان

هدية لـ ريال مدريد.. الأفيس يهزم أتلتيكو بهدف في الدوري الإسباني

الرئيس السيسي يتابع تطورات مشروعات قطاع الصناعات البترولية على مستوى الجمهورية

غدر بيا وسابني.. اعترافات المتهمة بطعن خطيبها السابق بمعاونة شقيقها في إمبابة

السعودية تحقق طفرة في أداء القطاعين الحكومي والخاص رغم كورونا

أخبار الفن.. ظهور نادر لأبناء حمادة هلال.. ومفاجأة حول حجاب ياسمينا العلواني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

ضبط المتهم بقتل شقيقه وسط ركاب قطار المناشي في المنوفية

تحميك من الزهايمر وتقوي الذاكرة .. جمال شعبان ينصح بتناول هذه الأطعمة

حتى لا تعرض نفسك للعقوبة.. 3 شروط للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية

انخفاض ملحوظ في الحرارة ونشاط للرياح.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضهم لحادث سير.. ظهور نادر لـ أبناء حمادة هلال

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

فيديو

الدنيا خريف.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

فيديو جراف.. هل ارتدت ياسمينا العلواني الحجاب واعتزلت الفن ؟

بالصدفة.. العثورعلى أضخم كنز في أعماق البحر

فيديو جراف.. ما حقيقة صور كتاب أحياء الثانوية العامة المنتشرة على فيسبوك

المزيد

ساحة رأي

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

اﻟﻤﺰﻳﺪ