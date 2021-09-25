فستان طويل.. أروي جودة تتألق في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

شاركت الفنانة أروي جودة، جمهورها صورا جديدة، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت اروي جودة خلال الصور بإطلالة مميزة، ارتدت خلالها فستانا طويلا بأكمام مكشوفة و اتسم التصميم بالكامل بالقماش اللامع الذي كشف عن رشاقتها.



ومن الناحية الجمالية، أعتمدت أروى جودة على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.



يذكر أن الفنانة أروي جودة، كشفت تفاصيل مشاركتها فى مسلسل حرب أهلية، قائلة إنها تعرضت لضرب حقيقي من باسل الخياط ضمن أحداث المسلسل.



وأضافت أروى جودة، خلال لقاء ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها تعمل لأول مرة مع الفنانة الكبيرة يسرا، والتي تمثل علامة هامة فى أي عمل، قائلة: "العمل مع شخصيات مثل يسرا تضيف للعمل وتعطى طاقة للمشاركين فيه".



ولفتت إلى أن فريق العمل جميعه مميز، مضيفة: "كنت هبقى سعيدة حتى لو شاركت في مشهد واحد".



