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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بدقة شاشة محسنة.. حاسبات آبل القادمة MacBook Pro تحصل على ميزات جديدة

جهاز MacBook Pro
جهاز MacBook Pro

أصدرت شركة آبل Apple هذا الأسبوع الإصدار التجريبي السابع من نظام تشغيل أجهزة ماك macOS Monterey، والذي تم الإعلان عنه في WWDC 2021 ومن المتوقع أن يصبح متاحًا في وقت لاحق من هذا العام.

وبحسب ما ذكره موقع "9to5mac" التقني، يحتوي الإصدار التجريبي الأحدث من macOS Monterey على أدلة حول دقة جهاز MacBook Pro الجديد، بقياس 14 و16 بوصة من آبل، حيث كشف كود النظام الداخلي عن دعم اثنين من دقة عرض شاشات Retina الجديدة.

 

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حاسبات آبل القادمة تحصل على دقة شاشة المحسنة

ووفقا لتقرير MacRumors، فإن أحدث إصدار تجريبي من macOS Monterey يضيف إشارات لدقة عرض جديدة في ملفاته الداخلية، وبشكل أكثر تحديدا، تحتوي هذه الملفات على قائمة بالدقة المدعومة، والتي تظهر في قائمة الرسومات و شاشات العرض في تطبيق معلومات النظام.

وتبلغ الدقة الجديدة لشاشات "Retina"، هي 3024 × 1964 بكسل و 3456 × 2234 بكسل ، وفي الوقت الحالي، لا يوجد جهاز ماك مزود بشاشة Retina مدمجة تستند إلى هذه الدقة.

وللمقارنة، يحتوي جهاز MacBook Pro بقياس 13 بوصة، على شاشة بدقة 2560 × 1600 بكسل، بينما يحتوي الطراز الحالي بقياس 16 بوصة على شاشة 3072 × 1920 بكسل.

وذلك يعني أن الدقة الجديدة قد تكون مخصصة لطرازات MacBook الجديدة كما هي أعلى قليلاً من سابقاتها، ولكنها ليست قريبة بدرجة كافية من دقة 4K لاستخدامها بواسطة iMac أو شاشة خارجية أخرى.

وبناء على هذه الأرقام، ستزيد كثافة البكسل لكل بوصة من 227 نقطة في البوصة إلى 257 نقطة في البوصة، ووفقا للشائعات، من المتوقع أن يتم تقديم جهاز MacBook Pro الجديد بقياس 14 بوصة و 16 بوصة في وقت لاحق من هذا العام بتصميم جديد وشريحة M1X برسومات أسرع وإضافة المزيد من المنافذ  مثل فتحة بطاقة SD و HDMI .

ومن المتوقع أن تقدم أجهزة آبل القادمة من الحاسبات المحمولة، دعما لشاحن MagSafe المغناطيسى.

آبل أجهزة ماك macOS Monterey MacBook Pro شاشات Retina

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